Réagissez

Relations FMI-administration trump

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué, jeudi, avoir hâte de travailler avec la prochaine Administration américaine, mais sans se prononcer sur les politiques avancées par le président américain élu Donald Trump. «Le FMI a hâte de travailler avec la prochaine Administration américaine pour aider à résoudre les défis auxquels font face les économies américaine et mondiale», a indiqué, Gerry Rice, porte-parole du FMI, lors d’un point de presse régulier. M. Rice a également noté que le FMI s’attend à ce que sa «relation excellente» avec les autorités américaines continue dans le futur.

En outre, le porte-parole du FMI a souligné qu’il est «trop tôt pour spéculer sur des politiques spécifiques». Avant toute estimation sur un sujet en particulier, «nous devons voir comment le nouveau gouvernement américain définira ses priorités politiques et les actions qu’il voudra mettre en place après avoir pris ses fonctions», indique le FMI.



Chute des bourses mexicaine, brésilienne et argentine

Les places boursières mexicaine, brésilienne et argentine ont chuté pour la seconde journée d’affilée jeudi, réagissant toujours négativement, comme leurs devises nationales respectives, à l’élection du républicain Donald Trump à la présidence des Etats-Unis mercredi. -4,57% pour la Bourse de Mexico, -3,5% pour celle de Sao Paulo, -4,66% pour la place de Buenos Aires : le mouvement de baisse était général à travers les principaux marchés boursiers latino-américains, toujours sous le coup de la victoire de Donald Trump face à la démocrate Hillary Clinton. Du côté des devises l’évolution était la même, notamment pour le peso mexicain, en baisse de 2,88% encore jeudi face au dollar, après une dégringolade de 7,18% mercredi. La devise mexicaine souffre des menaces du candidat Trump contre l’économie du pays, notamment la volonté affichée par le milliardaire américain durant sa campagne de remettre en cause le traité de libre-échange (Alena) entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Métaux de base en hausse

Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont grimpé la semaine dernière, accentuant leurs gains après la victoire de Donald Trump aux présidentielles américaines. Les cours des métaux s’inscrivaient déjà en hausse en début de semaine quand l’élection du candidat républicain, qui défend un investissement soutenu dans les infrastructures, a fait s’envoler certains marchés.

Les gains du début de semaine se justifiaient par l’optimisme ressenti par les investisseurs lors de la LME Week, rendez-vous annuel des acteurs du secteur, qui s’est tenue à Londres la semaine dernière. Le plomb a atteint, hier, 2198 dollars la tonne, à son plus haut niveau depuis plus d’un an. L’étain a atteint 22 000 dollars la tonne lundi, son plus haut depuis 15 mois. Le nickel a atteint 11 930 dollars la tonne hier, au plus haut depuis 16 mois. Le zinc a atteint 2580 dollars hier, au plus haut depuis cinq ans. Le cuivre a atteint son plus haut niveau depuis près d’un an et demi à 6025,50 dollars la tonne.