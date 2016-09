Réagissez

- Transactions financières

La Commission européenne s’est dit hier résolue à faire avancer «d’ici la fin de l’année» les discussions en cours avec dix pays de l’UE favorables à une taxe sur les transactions financières (TTF), un vieux débat menacé de s’enliser. Le ministre autrichien des Finances, Hans Schelling, qui préside les discussions des dix pays favorables, a mis en garde ses pairs qu’il abandonnerait cette fonction si, en octobre, les dix pays ne parvenaient pas à s’entendre. En juin, les dix pays — France, Allemagne, Belgique, Portugal, Autriche, Slovénie, Grèce, Espagne, Italie, Slovaquie — qui négocient cette taxe avaient décidé de prolonger jusqu’en septembre leurs discussions.

- Apple appelé à rembourser des taxes

Plusieurs pays européens, dont l’Autriche et l’Espagne, ont indiqué hier vouloir demander à Apple de leur rembourser une partie des impôts que le géant informatique américain n’aurait pas payés sur leur territoire. «Si ce que dit la Commission européenne est légal, vous pouvez être sûr que moi, en tant que ministre des Finances, je vais le réclamer», a déclaré le ministre autrichien des Finances, Hans Joerg Schelling, lors d’une réunion des ministres européens des Finances à Bratislava.

Selon une source gouvernementale espagnole, Madrid compte également demander le remboursement. Le 31 août dernier, l’Exécutif européen avait sommé Apple de rembourser à l’Irlande plus de 13 milliards d’euros d’«avantages fiscaux indus» , une décision que le groupe américain s’affiche déterminé à combattre et qui provoque la colère de Washington.

- Relance de l’économie Argentine

L’Argentine, en récession, a besoin d’investissements pour se relancer et rassemblera, à partir de mardi à Buenos Aires, des centaines de dirigeants de multinationales pour les convaincre de miser sur la troisième économie d’Amérique latine. Pendant l’administration de Nestor et Cristina Kirchner, de 2003 à 2015, Buenos Aires a nationalisé, parfois brutalement dans le cas de la compagnie pétrolière YPF (ex-Repsol), refusé de rembourser des fonds spéculatifs détenteurs de dette argentine, s’attirant la méfiance des marchés et un règlement coûteux. Aujourd’hui, assure le président de l’Agence pour les investissements et le commerce international, Juan Procaccini, «l’Argentine a définitivement changé. Nous n’allons pas revenir en arrière».

Le gouvernement américain a demandé avant-hier le gel du chantier d’un oléoduc controversé dans les grandes prairies du nord des Etats-Unis, dans un souci d’apaisement et malgré la décision le même jour d’un juge autorisant la poursuite des travaux. Face à une situation qui «mérite une solution claire et opportune, nous demandons que la société construisant l’oléoduc suspende volontairement toute activité dans un rayon de 20 miles (32 km) à l’est et à l’ouest du lac Oahe», ont écrit les ministères de la Justice et de l’Intérieur.