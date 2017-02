Réagissez

- La croissance en Indonésie a légèrement progressé à 5,02% en 2016 après 4,88% l’année précédente, selon des statistiques publiées hier par l’agence indonésienne des statistiques. D’octobre à décembre 2016, la progression du produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,94%, tirée vers le bas par une réduction des dépenses publiques de la première économie d’Asie du Sud-Est, a indiqué l’agence. L’industrie et l’agriculture ont été les principaux moteurs de la croissance de l’économie indonésienne en 2016.

Si elle est repartie à la hausse l’an passé, la croissance reste cependant inférieure aux prévisions du président Joko Widodo, qui avait promis à son arrivée au pouvoir, fin 2014, une progression de 7%. L’Indonésie, pays riche en ressources naturelles, a souffert de la chute des cours des matières premières. Les autorités ont depuis multiplié les plans de relance pour doper l’économie, tandis que la Banque centrale a réduit ses taux à six reprises. Désormais, la marge de manœuvre est faible, estiment des analystes.

- Le groupe norvégien de services pétroliers Farstad Shipping a annoncé hier un projet de fusion avec deux concurrents en vue de former un géant du secteur, en même temps qu’un accord de restructuration de dette. L’avenir de Farstad, qui ployait sous une dette de 11,4 milliards de couronnes (1,3 milliard d’euros) à la fin du troisième trimestre, semblait très incertain dans un marché déprimé par les réductions drastiques des investissements des compagnies pétrolières.

Le groupe a indiqué être parvenu à un accord avec la plupart de ses créanciers, passant par une conversion de la dette en actions. Le plan de sauvetage de Farstad prévoit aussi une fusion avec ses concurrents Solstad Offshore et Deep Sea Supply. Si elle aboutit, elle donnera naissance à Solstad Farstad, un géant exploitant 154 navires. L’opération permettra de dégager des synergies annuelles comprises entre 400 et 650 millions de couronnes, ont indiqué les trois groupes dans un communiqué commun. Leurs actions progressaient fortement en milieu de matinée à la Bourse d’Oslo.

- Les exportations tunisiennes ont augmenté l’an dernier de 5,6% pour atteindre 1,538 milliard de dinars (674 millions de dollars) après une baisse de 2,8% en 2015, selon des données du ministère de l’Industrie et du Commerce publiées avant-hier. Les importations ont également progressé (+5,3%) contre un recul de 5,7% en 2015. Le taux de couverture des exportations par les importations a évolué de 0,2 point pour se situer à 69,8% fin 2016 contre 69,6% en 2015. Le ministère a imputé cette relative bonne performance à la croissance de 13,9% des exportations des entreprises totalement exportatrices (contre +0,1% en 2015).

A titre d’exemple, les exportations du secteur textile-habillement ont augmenté de 8,3% et celles des industries mécaniques de 27%. Toutefois, il pointe du doigt certaines défaillances au niveau des échanges commerciaux avec l’étranger, à savoir une hausse alarmante des importations de produits de consommation et de produits alimentaires, respectivement de 10,5% et 2,5%.