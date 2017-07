Réagissez

- L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a fait état dans un rapport d’une «hausse modérée des restrictions au commerce dans les pays du G20». «Le 17e rapport de suivi de l’OMC sur le Groupe des 20 (G20) montre que les restrictions au commerce dans les économies du G20 ont augmenté à un rythme modéré, semblable à celui des années précédentes, en dépit des incertitudes auxquelles l’économie mondiale est confrontée», a-t-elle mentionné sur son site.

Le rapport demande aux gouvernements des pays du G20 de «faire preuve de leadership afin de soutenir un commerce ouvert et mutuellement bénéfique en tant que moteur de la croissance économique et du développement». Pour rappel, le groupe du G20, composé de 19 pays en plus de l’Union européenne et représentant les 5 continents, a été créé en 1999 en vue de favoriser la concertation internationale. Le prochain sommet du G20 des principales économies mondiales, représentant les trois quarts du commerce mondial, est prévu pour les 7 et 8 juillet.

- L’inflation dans la zone euro a continué de ralentir en juin, à 1,3%, bien en dessous de l’objectif de 2,0% de la Banque centrale européenne (BCE), selon une première estimation publiée hier par l’Office européen des statistiques, Eurostat. Le taux d’inflation annuel des 19 pays ayant adopté la monnaie unique avait atteint 1,4% en mai.

Le ralentissement de l’inflation est moins fort que ce qu’avaient anticipé les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur une hausse des prix à la consommation de 1,2%. Il s’explique en partie par un fort ralentissement de la hausse des prix de l’énergie, qui ne progressent plus que de 1,9% en juin, contre 4,5% en mai et 7,6% en avril. Une inflation légèrement inférieure à 2% sur un an est considérée par la BCE comme un signe de bonne santé de l’économie, car cela correspond, selon elle, à la définition de la stabilité des prix. L’inflation sous-jacente a en revanche progressé, pour se porter à 1,1% en juin, contre 0,9% en mai.

- La chancelière allemande, Angela Merkel, a mis en garde, jeudi, contre «l’expansionnisme économique de la Chine» qui considère l’Europe comme une «péninsule asiatique», et s’est montrée ouverte à un veto européen sur certains investissements. «La Chine a pour grande tradition de penser sur une longue période historique. Vu de Pékin, l’Europe est plutôt une péninsule asiatique», a déclaré Mme Merkel dans un entretien à l’hebdomadaire économique Wirtschaftswoche.

La chancelière reconnaît néanmoins que «des pans de l’économie allemande sont dépendants de la Chine», d’où les efforts de Berlin pour mener un dialogue avec ce partenaire commercial incontournable afin d’arriver à «un développement harmonieux à l’avantage de tous». Berlin s’inquiète de l’appétit des investisseurs chinois pour les entreprises européennes. C’est pourquoi elle a discrètement soutenu la proposition du président français, Emmanuel Macron, visant à laisser plus de pouvoir à Bruxelles pour contrôler les acquisitions étrangères dans l’Union européenne, afin de protéger les secteurs stratégiques.