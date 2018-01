Réagissez

Ministère des Finances à Alger

Les maux dont souffre l’économie nationale rempliraient des pages de manuels et glossaires tant ils sont nombreux et tant ils se sont accumulés au fil des ans et des décennies sans que les pouvoirs publics n’apportent de solutions.

Les gouvernements qui se suivent prouvent l’un après l’autre leur incapacité à créer les leviers d’une économie viable. Des milliards sont dépensés annuellement sans que le développement tant attendu et promis pointe son nez. La chute des prix du pétrole n’a fait que dévoiler cette impuissance, qui est la marque de fabrique des gouvernements successifs, à sortir de l’économie de bazar.

Même quand des décisions sont prises pour faire face à un fléau ou une anomalie quelconque dans le fonctionnement de la machine économique, et Dieu sait qu’elles sont légion, leur mise en application fait défaut ou bien devient un facteur aggravant de la situation. On annonce en gran-de pompe des mesures censées changer la donne économique dans le pays, mais on se rend vite compte que la réalité échappe à l’administration.

Chaque jour le doute s’estompe, l’économie nationale est bien dirigée en dehors des circuits officiels, otage de groupes de personnes, de lobbys, ou d’entités parfois non identifiées qui décident de donner au bazar son orientation du jour. Surfacturations par-ci, inflation par là, informel ici et dévaluation là…

Des années durant, on s’est contenté de compter les billets de dollars engrangés par la vente des hydrocarbures, et un beau jour, telle une épicerie qui ne vendait qu’un seul produit, on s’est retrouvé dans l’incapacité de vendre autant et au même prix que d’habitude.

L’épicier se croyait riche mais s’est vite rendu compte qu’il vivait d’une rente éphémère. Ne sachant plus où donner de la tête, on décide d’imprimer des billets sans les soutenir par une valeur marchande.

On décide aussi d’arrêter les importations, enfin de quelques produits, sans toucher à la foultitude de marchandises frauduleuses et douteuses venant d’un peu partout, et sans prendre non plus de sérieuses décisions pour encourager la production nationale noyée par des barrières administratives à décourager les plus téméraires.

Des aveux d’échec nous sont d’ailleurs servis tous les jours par les représentants du gouvernement, quand des politiques se vantent que l’on vit mieux en Algérie que dans les pays scandinaves. Un malheur fait bien autant rire que pleurer, comme dit l’adage populaire.

Impuissance face à l’informel, impuissance face aux surfacturations, impuissance face aux lobbys de l’importation, impuissance face à la gestion du foncier, impuissance face à la dégringolade de la valeur de la monnaie nationale, impuissance face au chômage, impuissance à répondre aux revendications sociales, impuissance même, comme l’avouait l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, à «compter». Tebboune se plaignait de l’absence de statistiques fiables alors qu’il présentait son plan de développement.

Ahmed Ouyahia, son successeur, avouait à son tour l’incapacité de revoir le système des subventions pour cause d’absence de chiffres exacts sur le nombre de nécessiteux en Algérie.

Plus récemment, le ministre du Commerce affirmait devant les députés qu’il était difficile d’évaluer le phénomène de la surfacturation dans le domaine de l’import pour cause d’absence de statistiques. Comment faire de l’économie quand on ne sait pas compter ?

Une problématique qui ferait se tordre de rire les experts, mais beaucoup moins les ménages et salariés algériens qui n’ont que leurs yeux pour pleurer misère. Entre-temps, le gouvernement continuera à exhiber sa seule puissance face aux manifestants. Mais est-ce réellement une preuve de puissance que de montrer ses muscles ?