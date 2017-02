Réagissez

La facture d’importation des matériaux de construction a enregistré une baisse de plus de 18% en 2016 comparativement à l’année précédente en raison notamment à la baisse des prix sur le marché mondial, mais aussi l’instauration des licences d’importation, comme c’est le cas pour le ciment notamment.

Il faut savoir que l’importation du ciment portland gris est soumise au régime des licences depuis le 1er janvier 2016, et son contingent a été fixé à 2,75 millions de tonnes en 2016. Selon un bilan des Douanes repris par l’APS, les ciments — non pulvérisé, portland, alumineux, hydraulique — ont été importés pour un montant de 306,1 millions de dollars contre 474,3 millions de dollars en 2015, soit un recul de 35,45%, avec un baisse significative de la facture d’importation des ciments portland de 48,65%. Les quantités importées de ciment ont ainsi baissé, passant à 4,8 millions de tonnes contre 6,6 millions de tonnes en 2015, soit une chute de 27,41%. La facture globale pour tous les produits concernés s’est chiffrée à 2,1 milliards de dollars en 2016, contre 2,57 milliards de dollars en 2015, soit 18,1%, en comparaison avec 2015. En volume, les achats à l’étranger, en ciment, fer, acier, nécessaires aux chantiers de construction, ont connu une baisse significative en volume et en valeur. Ainsi, de janvier à décembre 2016, ce sont 9,8 millions de tonnes qui ont été comptabilisées par les Douanes contre 11,11 millions de tonnes en 2015, soit un recul de 11,74%, à l’exception du bois et les produits en céramique dont les volumes importés ont connu une hausse, précise le Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Par catégorie de produits, l’importation de fer et d’acier (rond à béton) a diminué à 1,17 milliard de dollars, contre 1,4 milliard de dollar (-16,23%).

Les quantités importées ont également baissé pour atteindre 2,71 millions de tonnes, contre 3,03 millions de tonnes (-10,4%). Il est à rappeler que la baisse de la facture d’importation des matériaux de construction en 2016 s’explique par le recul des quantités importées pour certains produits ainsi que par la baisse des cours mondiaux de certains d’entre eux et par l’instauration du régime des licences d’importation appliqué au ciment portland gris et au rond à béton.