La facture des importations de produits pétroliers a été réduite à un milliard de dollars durant l’année 2016, a déclaré, lundi à Oran, le vice-président de l’activité Aval du groupe Sonatrach, Akli Remini.

«La réhabilitation des deux unités de raffinage d’Arzew et de Skikda nous a permis de réduire notre facture d’importation de produits pétroliers tels que les carburants, à un milliard de dollars au titre de l’exercice de 2016», a souligné ce responsable à Sonatrach, en marge de l’ouverture d’un congrès et d’un salon dédiés au pétrole, au gaz et à la pétrochimie — Ogex 2016 — initiés par une agence de communication.

La réhabilitation de ces deux raffineries sur les six relevant de l’Aval a permis d’accroître la production des produits pétroliers, actuellement de l’ordre de 30 millions de tonnes par an, a expliqué M. Remini, ajoutant que le groupe pétrolier national compte entamer l’exportation de ces produits d’ici 2022 alors que les besoins nationaux seront satisfaits totalement à l’horizon de 2040, notamment avec le passage à un niveau de production de l’ordre de 50 millions de tonnes annuellement. «Ces objectifs seront atteints avec la réalisation de quatre autres unités de raffinages à Biskra, Hassi Messaoud, Arzew et Skikda», a fait savoir M. Remini, précisant que chacune de ces nouvelles unités produira 5 millions de tonnes de produits pétroliers par an.

D’autres investissements en ce domaine sont également programmés, comme la construction d’un hydrocraqueur d’une capacité de production de 4,5 millions de tonnes de gasoil par an et un projet de reforming à Skikda, a-t-il ajouté. «Tous ces projets sont déjà lancés. Nous envisageons la signature des contrats d’ingénierie et de construction (EPC) pour les deux projets de raffineries à Tiaret et Hassi Messaoud, entre mai et juin prochains», a noté le vice-président de l’activité Aval.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que le groupe pétrolier national Sonatrach compte investir le créneau de l’industrie automobile en se lançant dans la production de 5 millions de tonnes de pneumatiques par an. «Nous allons accompagner le secteur de l’industrie automobile en assurant une production projetée de 5 millions de tonnes de pneumatiques par an», a souligné M. Remini, à la même occasion.

Pour ce projet, le responsable a précisé que Sonatrach est en cours de discussions avec des partenaires étrangers en prévision de son lancement. «Ce nouvel investissement s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme lancé par Sonatrach dans le sillage d’une stratégie visant à booster les activités des transformation de la matière première produite par notre groupe», a-t-il expliqué.

Des projets de transformation du gaz naturel pour la production du plastique, du méthanol et autres sont programmés dans le cadre de cette même stratégie, a ajouté M. Remini, notant que le groupe Sonatrach table sur la diversification de ses investissements dans le but de réaliser de la valeur ajoutée.