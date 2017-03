Réagissez

Après avoir élaboré pendant trois années les scénarios pétroliers pour le compte de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Olivier Rech a conseillé d’importants fonds d’investissement. Il est aujourd’hui responsable de la recherche énergie chez Beyond Ratings.

- Les cours du brut ont fini la semaine dernière au plus bas depuis les accords de limitation de l’offre conclus par l’Opep, en novembre et décembre de l’année écoulée. Les marchés débutent cette semaine sur la défensive, tant il est vrai que les indicateurs sur la production américaine pèsent encore. Selon vous, y a-t-il un risque que l’Opep perde encore la main au profit des producteurs américains ?

Ma réponse est clairement oui. Le maintien de la production pétrolière des Etats-Unis à son niveau actuel, voire une nouvelle phase de croissance sous l’impulsion des producteurs de shale oil, est de loin la première menace qui pèse sur la stratégie de l’OPEP. En complément des gains de productivité réalisés au cours des derniers trimestres et des baisses de coût grâce à la chute des prix des services parapétroliers, les producteurs de shale continuent de bénéficier de flux de capitaux très importants.

On peut dire que l’OPEP utilise les armes conventionnelles de la concurrence sur le marché pétrolier, telles que la régulation de l’offre et la menace de la guerre du prix, alors que le développement de la production de shale oil aux Etats-Unis repose essentiellement sur l’arme non conventionnelle du capital.

- L’AIE prévient que l’offre pétrolière de l’Opep évoluera de 400 000 barils/jour cette année, tandis que la production américaine connaîtrait un bond de 500 000 barils/j. Sommes-nous à la veille d’un second juin 2014 ?

Pour l’instant, les données dont on dispose montrent un taux de respect satisfaisant de l’accord du mois de novembre. Les stocks pétroliers de l’OCDE ont baissé au mois de décembre de 1,2 million de barils/j, ce qui est cohérent avec une tendance de remontée graduelle du prix. Mais il apparaît presque certain que la production américaine sera de nouveau en croissance en 2017 et le chiffre de 500 000 barils/j n’est pas absurde. Si cet ordre de grandeur est confirmé, l’efficacité de la stratégie OPEP sera réduite d’autant.

Dans 48 heures, nous y verrons plus clair sur la tendance du mois de janvier. Si, en dépit des efforts consentis par tous les producteurs OPEP concernés, le prix du baril ne remonte pas de façon significative, alors le risque de réapparition des tensions internes augmentera.

- La même agence a publié la semaine dernière ses révisions pour les cinq années à venir. Elle avertit contre un éventuel autre choc pétrolier d’ici 2020, sous le coup d’un investissement en perte de vitesse dans l’amont pétrolier mondial. Quelle lecture pouvez-vous en faire ?

L’industrie pétrolière reste une industrie cyclique, avec l’alternance de phases de désynchronisation de la production par rapport à la demande qui, selon le cas, font apparaître ou disparaître des capacités de production excédentaires avec des conséquences violentes sur le niveau des prix.

Plus la phase actuelle de prix se prolonge, plus le retournement à la hausse du prochain cycle sera violent. Dater ce retournement est le plus difficile. 2020 est possible, mais le mandat de l’AIE n’est pas d’alerter sur le conjoncturel mais sur le structurel. Or, la tendance historique des découvertes pétrolières mondiales était déjà très préoccupante avant la chute du prix.

- Bon nombre d’analystes tablent sur une forte volatilité des cours durant les prochaines années. Si volatilité il y a, quels sont, selon vous, les pays qui auront un fort potentiel de résilience parmi les membres de l’Opep et qui seront les plus fragiles ?

La volatilité est une caractéristique normale d’un marché concurrentiel, même régulé par une organisation telle que l’OPEP. La volatilité n’est pas un problème si elle s’accompagne d’une tendance à la hausse. Le vrai risque est celui d’une reprise de la tendance baissière. Dans ce cas, tous les pays exportateurs en subiront les conséquences négatives, sans exception, mais avec leurs atouts et faiblesses spécifiques. Le Venezuela apparaît le membre de l’OPEP le plus vulnérable dans l’immédiat.