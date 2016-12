Réagissez

Comment expliquer le réveil tardif de l’Algérie par rapport à la nécessité de conquérir les marchés internationaux et ceux de l’Afrique en particulier ?

C’est parce que l’Algérie était ivre de pétrole et de gaz. La manne financière que représentaient les revenus des hydrocarbures a procuré à l’Algérie des moyens pour faire face à ses besoins, sans pour autant privilégier le développement des autres secteurs de l’économie. Ce retard est donc dû à ce manque de stratégie en faveur de la production nationale. Maintenant que cette manne a baissé, on se retrouve dos au mur et contraints de diversifier les sources de financement de l’économie. Un des moyens de parvenir à réaliser cet objectif est de développer l’export, d’autant que nous avons un potentiel de production qui peut dégager des surplus, pour peu que l’activité soit bien organisée.

Où retrouve-t-on le plus ce potentiel, dans l’entreprise publique ou privée ?

Les deux secteurs sont concernés au même titre par cette activité. Pour les entreprises privées, toutes celles qui ont un potentiel à l’export le font déjà, dont certains vers l’Afrique. Je peux citer à titre indicatif Condor qui ouvre un showroom à Nouakchott, le groupe Amimer spécialisé dans l’énergie, qui est sur un projet au Tchad, ou encore le groupe agroalimentaire Sim qui réalise un chiffre d’affaires appréciable en Afrique. Il faut dire tout de même que l’export vers les pays du continent africain a toujours existé, mais en quantités infimes pour d’innombrables raisons, la plus importante étant celle qui concerne l’absence d’une véritable politique publique encourageant l’export.

Justement, quels sont actuellement les obstacles qui empêchent le développement de l’export vers le continent africain ?

Il faut savoir que l’activité d’exportation est un métier à part entière. Il y a des exigences et des normes à respecter. Maintenant que nous avons pris conscience de la nécessité d’aller vers l’exportation, on se rend compte qu’il y a mille et un obstacles. Nous avons une législation qui est restée la même que celle du temps de l’économie administrée, et toutes les institutions n’ont pas toutes les dispositions réglementaires facilitant l’export. Un exportateur ne dispose que de 180 jours pour rapatrier l’argent, et s’il a un quelconque incident de payement il risque la prison.

C’est pourquoi nous avons demandé et obtenu gain de cause que ce délai soit ramené à au moins une année et que l’aspect pénal soit supprimé. L’exportateur est déjà assuré auprès de la Compagnie d’assurance et de garantie des exportations et on ne peut pas s’assurer contre un risque qui existe partout dans le monde et se voir sanctionné pénalement en cas de problème. Il y a d’autres aspects liés, par exemple, à l’interdiction de louer les services d’un commercial dans un autre pays, ou à l’ouverture d’un bureau de liaison, sans compter les problèmes du manque de moyens et d’infrastructures logistiques.

Beaucoup d’exportateurs évoquent le problème du manque de moyens logistiques comme étant l’obstacle majeur. Qu’en est-il exactement ?

Nous n’avons pas les infrastructures idoines pour favoriser l’export vers l’Afrique. Ce n’est que dernièrement qu’on a commencé à parler du couloire vert pour les opérations qui se font dans l’urgence. Il y a des marchandises qui sont très périssables, des délais de livraison à respecter et nos exportateurs sont contraints de solliciter les moyens de transport et de logistique dont disposent les sociétés étrangères.

Selon vous, quels sont les produits susceptibles de s’imposer sur le marché africain ?

Nous avons les produits agricoles, agroalimentaires et ceux de l’industrie des boissons. Nous pouvons également exporter certains produits industriels, comme les matériaux de construction, ou encore mécaniques, à l’instar de ceux de la SNVI qui en a d’ailleurs déjà exportés.

Il faut savoir à ce propos, qu’autant vers le Nord nos produits industriels semi-finis exportés doivent répondre à des normes strictes, autant en Afrique cette exigence n’est pas très rigoureuse. Nous pouvons donc, avec le rapport qualité-prix, avoir de bons placements sur le marché africain. Il faut simplement commencer, car l’économie est une guerre et il faut se mettre en ordre de bataille.