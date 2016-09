Réagissez

Spécialiste des questions financières, Djellil Bouzidi est économiste , gérant de Emena Advisory et board member The Bridge Tank.

- En dépit du creusement des déficits et le tarissement des épargnes, le gouvernement se veut plutôt rassurant quant à la possibilité pour le pays de tenir le coup au moins jusqu’en 2019. Partagez-vous cet optimisme compte tenu de la situation financière actuelle ?

Les réserves de change permettraient en effet selon le FMI (et toutes les choses égales par ailleurs) de couvrir les importations de l’Algérie sur une période d’environ deux ans. Mais n’oublions pas que ces réserves et leur montant ne sauraient être un objectif de politique économique ou financière. Si nous devions comparer la politique économique au pilotage d’un avion, ces réserves seraient un parachute à utiliser en cas de problème.

Pour «piloter» l’économie, savoir qu’un parachute existe peut rassurer, mais ne saurait en aucun cas se substituer à ses moteurs. Or, dans le cas de l’économie algérienne, l’un des moteurs de la croissance commence à s’éteindre. Il est donc urgent de le relancer afin que l’avion soit encore opérationnel.

- On parle de maintenir le niveau des réserves de change à pas moins de 100 milliards de dollars. Est-ce objectivement possible et si oui pour quelles conséquences ?

Comme évoqué plus haut, je pense que la question stratégique relève moins du parachute que des moteurs. Si vous me demandiez quel moteur économique allumer pour remplacer celui de la dépense publique ? et avec quelle politique budgétaire ? Je vous répondrais que le cas chilien est intéressant à plus d’un titre. D’abord, le Chili comme l’Algérie dispose de revenus dépendant fortement d’une ressource naturelle : le cuivre.

Ensuite, le Chili a mis en place une politique fiscale rigoureuse et interdépendante du prix du cuivre. Basée sur le principe de «la règle d’équilibre structurel», elle se matérialise par l’établissement d’un niveau de dépenses fiscales annuelles compatibles avec les recettes structurelles du gouvernement. Dans le jargon des économistes, cette politique est qualifiée de «contra-cyclique» et a permis de réduire fortement la volatilité des dépenses fiscales et du PIB. Au plan institutionnel, un conseil budgétaire veille à l’indépendance des travaux d’estimation de ce solde.

Plusieurs fonds souverains ont également été créés pour accumuler (et investir, souvent à l’étranger) les ressources relevées dans les «bonnes périodes» grâce au cuivre. Cette politique budgétaire couplée à une politique de l’offre et d’attractivité des investissements étrangers a contribué à diversifier l’économie chilienne et en faire le premier pays d’Amérique du Sud à intégrer l’OCDE. Le cas du Chili me semble un bon exemple dont l’Algérie pourrait s’inspirer pour une gestion vertueuse des dépenses publiques.

- Jusqu’a quand pourra-t-on repousser l’échéance de l’endettement international ?

Toujours dans l’exemple chilien, les émissions de dettes se veulent régulières et indépendantes du cycle économique et des recettes fiscales. Ceci a permis au Chili de maintenir une présence sur les marchés financiers en émettant de la dette même dans un contexte financier très favorable. Grâce à la politique budgétaire et gestion macroéconomique (décrites ci-dessus), la note de la dette chilienne s’est améliorée de façon continue (gagnant plusieurs points en quelques années et malgré la crise).

Le Chili a ainsi émis en 2010 des obligations en dollars et même en pesos chiliens, dont les conditions étaient tellement favorables que les taux d’intérêt obtenus sont parmi les plus faibles dans l’histoire de l’Amérique latine. Il ne faut donc pas voir l’endettement international comme une fatalité. Mais il vaut mieux s’attaquer à la cause plutôt que traiter les symptômes. La cause de l’endettement public est souvent liée à une crise de la balance des paiements.

Et dans ce cas, la solution est souvent du côté des politiques de «l’offre» axées sur les entreprises pour diversifier l’économie. Ces politiques sont plus difficiles à bâtir et exigent un effort de concertation et surtout une projection dans le temps long. Mais c’est bien la perspective temporelle d’une nation, sa vision et son orientation vers l’avenir qui est l’élément indispensable pour la différencier dans l’économie mondiale.