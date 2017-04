Industrie des boissons

Ifri achève le processus d’aseptisation de sa ligne de production

Parti d’une petite entreprise familiale qui employait, en 1986, à peine une trentaine de personnes, le groupe Ibrahim et fils, plus connu sous le nom commercial de Ifri, est actuellement l’un des complexes industriels privés de production d’eau minérale et de boissons les plus importants dans la wilaya de Béjaïa, et à l’échelle nationale.

En 2012, le groupe a entamé un nouveau mode de fabrication qui lui a permis, aujourd’hui, d’achever l’ensemble du processus d’aseptisation de sa ligne de production, grâce à l’acquisition de nouvelles lignes aseptiques de toute dernière génération. Lors d’une visite organisée à l’usine d’Akbou, dans la zone industrielle de Taharacht, les responsables du groupe ont présenté aux médias le nouveau processus de fabrication entièrement stérilisé qui assure «une sécurité alimentaire et une hygiène sans faille». «Nous avons investi dans des lignes de production aseptiques, les plus perfectionnées au monde et les toutes premières installées sur le continent africain, à haute cadence de conditionnement de boissons. Les boissons produites sur ces lignes sont ainsi prémunies contre toute contamination via l’air, l’emballage ou le matériel par des micro-organismes d’altération ou des pathogènes», affirme le directeur général du groupe, Kaci Ibrahim. L’usine Ifri d’Akbou, bâtie sur un terrain de 20 ha, explique-t-il, «a été totalement équipée par les deux références mondiales dans l’embouteillage PET et Verre, en l’occurrence l’entreprise allemande Krones et le français Sidel, ainsi que par l’entreprise canadienne Husky, référence mondiale dans l’injection PET». Pour ce faire, le groupe, qui emploie aujourd’hui pas moins de 2000 personnes, a adopté une stratégie qui consiste à «réinjecter les bénéfices dans l’entreprise pour financer son développement». Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits, puisque de nouvelles filiales ont été créées pour organiser et renforcer des activités annexes naissantes, à l’image de la filiale General Plast, qui fabrique des préformes pour bouteilles en PET et des bouchons ; Béjaïa Logistique, qui intervient dans le transport de marchandises et Numidia, qui propose de l’huile d’olive. En 2016, Ifri a généré un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros, en augmentation de l’ordre de 30% par rapport aux trois dernières années. Près d’un milliard de bouteilles, entre jus, eau minérale, sodas et boissons isotoniques ont été mises sur le marché, l’année dernière, avec un volume de production quotidien de quelque 2 millions de bouteilles, sur une gamme comprenant quelque 90 articles. La marque se targue d’être la seule à proposer aux consommateurs des produits sans conservateur, sans arôme et sans colorant artificiel. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la société est arrivée à placer ses produits dans 15 pays de tous horizons (France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Canada, Tunisie, Libye, Mali, Niger, Emirats arabes unis, Soudan). Quant aux projets à venir, le groupe, qui se prépare pour l’extension de son usine, prévoit d’introduire prochainement l’emballage en canette et lancer une boisson destinée spécialement aux enfants. Il compte également renforcer l’activité de la récupération et du traitement du grignon, sous-produit de la trituration des olives utilisé comme biocarburant.

Lyes M.