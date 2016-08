Réagissez

Condor Electronics, n°1 algérien de l’électroménager, participera au plus grand Salon mondial des technologies grand public (Internationale Funkausstellung Berlin ou IFA) qui se tiendra du 2 au 7 septembre à Berlin, en Allemagne.

«Au stand Condor, de près de 100 m² situé au hall 26 stand 123, les visiteurs de la plus grande manifestation mondiale dans le secteur de l’électronique grand public et des applications domestiques pourront découvrir les dernières innovations et produits du constructeur algérien à la pointe de la technologie et certifiés aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes», a précisé un communiqué de Condor parvenu à notre rédaction.

«Cette première participation à l’IFA-2016 est une opportunité de présenter au public international notre large gamme de produits ; smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, climatiseurs et réfrigérateurs. Une stratégie qui permettra d’apporter notre pierre à la construction et la promotion d’une économie algérienne forte, capable de rivaliser avec les plus grands et de s’exporter sur le marché international», a affirmé Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor, cité dans le communiqué.

Lors de cette manifestation, Condor mettra l’accent sur son téléviseur le plus récent (Oled), un téléviseur incurvé de dernière génération en ultra haute définition. Le constructeur profitera aussi de sa participation pour dévoiler le dernier climatiseur alimenté par le gaz R32. Le Salon IFA-2016, auquel participeront quelque 1600 exposants venus de plus de 100 pays, devrait drainer 240 000 visiteurs.