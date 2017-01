Réagissez

Le géant pétrolier russe Rosneft veut céder sa participation dans un projet pétro-gazier en Algérie, jugé non rentable, a rapporté hier le journal d’affaires russe Kommersant, citant des sources industrielles proches du dossier.

Rosneft, premier producteur de pétrole en Russie, paye les frais de la chute spectaculaire des prix du pétrole entamée à la mi-2014, selon le même quotidien. La société semi-publique russe, qui veut éviter des dépenses supplémentaires, a considéré son unique projet pétro-gazier en Algérie non rentable et souhaiterait donc vendre ses actifs.

Le projet en question concerne le bloc 245-Sud, situé dans le bassin d’Illizi, qui comprend trois gisements d’hydrocarbures, découverts entre 2003 et 2006 (Takouazet-Est, Ouest et Tesselit-Nord), a ajouté la même source. Le groupe russe détient 50% des actifs, en partenariat avec son compatriote Stroitransgaz (10%), alors que la compagnie nationale Sonatrach participe à hauteur de 40%.

Dans un premier temps, Rosneft avait tenté de céder ses parts à son partenaire dans le consortium Stroytransgaz pour 200 millions de dollars, mais la compagnie russe avait jugé le montant trop élevé, d’après le journal russe. Ensuite, Rosneft s’est tourné vers Gazprom, partenaire du groupe Sonatrach dans le périmètre El Assel, situé dans le bassin de Berkine, mais l’autre géant russe a également refusé l’offre de Rosneft.

En dernier recours, le groupe détenu par l’Etat russe va «probablement» essayer de céder ses participations à son partenaire algérien Sonatrach, écrit le journal, précisant que Rosneft privilégie la vente de ses actifs, plutôt que de quitter le projet, ce qui l’exposerait à des sanctions et amendes. La compagnie devra néanmoins se mettre d’accord avec les autorités russes.

Selon un expert, cité par Kommersant, les projets d’exploration à l’étranger des compagnies pétrolières et gazières de Russie sont rarement couronnés de succès, parce que, en règle générale, ils sont réalisés pour des considérations plutôt politiques. Le développement du bloc 245-Sud a été lancé en 2001, lorsque Rosneft et Sonatrach avaient signé un accord pour l’exploration des gisements d’hydrocarbures. Le projet a été mis en œuvre selon les termes de l’accord de partage de la production et les réserves étaient estimées à 70 millions de tonnes.

Il s’agissait du premier projet à l’étranger de l’entreprise russe en dehors de l’ex-URSS. Sur le plan financier, le groupe Rosneft avait fait état, début novembre, d’un effondrement inattendu de son bénéfice net au troisième trimestre 2016, mis sur le compte d’un contexte toujours «difficile» sur les marchés et d’une hausse des droits de douane.

Le groupe, qui avait jusqu’à présent maintenu de confortables bénéfices malgré la chute des prix, a dégagé entre juillet et septembre 2016 un résultat net de 26 milliards de roubles (366 millions d’euros). Son chiffre d’affaires a dépassé légèrement les attentes malgré une baisse de 5% à 1223 milliards de roubles (17,1 milliards d’euros), due à une diminution des prix exprimés en roubles compensée en partie par une augmentation de la production (5,2 millions de barils par jour/équivalent pétrole).