Hydrocarbures : Découverte de 28 gisements

La dynamique de croissance de la production d’hydrocarbures se confirme suite à la récente impulsion donnée par Sonatrach à ses investissements en matière d’exploration.

Les deniers chiffres livrés par la compagnie nationale font état de 28 découvertes d’hydrocarbures durant la période comprise entre janvier et 30 septembre 2016. Dans un communiqué publié hier, Sonatrach souligne que dans le cadre de ses activités d’exploration, le groupe a pu mettre en évidence 28 découvertes «en effort propre», ajoutant que le volume total d’hydrocarbures mis en évidence, en attendant la fin de l’évaluation de toutes les découvertes, s’élève à 177,47 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) prouvé et probable (2P), et 401,37 millions de tep prouvé, probable et possible (3P).

Les volumes répartis par fluide, en 2P sont ainsi de 97,91 millions de tep pour l’huile, 66,7 millions de tep pour le gaz et 12,86 millions de tep pour le condensat, précise la même source. «Le plus gros de ces volumes découverts est concentré dans les régions de Hassi Messaoud, Oued Mya et Berkine grâce à l’intensification des efforts de recherche et d’exploration de Sonatrach», ajoute le communiqué.

Le PDG de Sonatrach, Amine Mazouz, avait signalé, il y a quelques semaines, qu’en 2016, il y aura une hausse assez importante de la production d’hydrocarbures à la faveur de l’optimisation des ressources en pétrole et gaz et de la réduction des coûts d’investissement. «Vers la fin 2016, nous allons certainement dépasser les prévisions», a-t-il estimé.

Selon M. Mazouzi, ces projections de reprise de la production, qui devraient marquer la rupture avec près d’une décennie de repli, sont liées dans une large mesure à des investissements qui ont permis d’optimiser les ressources en pétrole et gaz des puits en exploitation tout en réduisant les coûts de ces investissements. «Nous avons donc pu réussir le défi d’optimiser la production à moindre coût», s’est-il félicité.

Il est à rappeler, à titre d’exemple, que la production primaire d’hydrocarbures s’est établie à 127,4 millions de tep au 31 août 2016, soit un taux de réalisation de 99% de l’objectif de production pour cette période. La moyenne mensuelle de la production primaire sur les 6 premiers mois de l’année a été de 15,7 millions de tep/mois.

Celle-ci est passée à 16,5 à partir du mois de juillet et à 16,9 millions de tep/mois à fin août. La production du secteur des hydrocarbures avait déjà affiché une hausse de 3,3% au premier trimestre 2016 par rapport au même trimestre 2015, selon l’Office national des statistiques (ONS). Cette progression est intervenue après des baisses consécutives enregistrées en 2015 : -7,1% au premier trimestre (par rapport au 1er trimestre 2014), -2% au deuxième trimestre (par rapport au 2e trimestre 2014), -1,4% au troisième trimestre et -1,8% au quatrième trimestre. La production totale des hydrocarbures avait reculé de 3,1% en 2015 par rapport à l’année 2014.