Huawei dévoile le P10 et le P 10 plus

Huawei, le constructeur de smartphone chinois, lance à partir de la capitale catalane son tout nouveau produit haut de gamme, le P10 et sa version premium le P10 Plus. Des versions qui seront disponibles sur le marché algérien dans les prochaines semaines, après la nécessaire homologation des téléphones par l’ARPT, dont se charge le distributeur exclusif de la marque, Moon Mobil.

Les prix du nouveau smartphone devraient tourner autour des 80 000 DA en Algérie, alors qu’en Europe ils vont de 599 euros pour le P10 à 749 euros pour le P10 Plus. Fort de ses parts de marché grappillées en 2016, le chinois clame, à partir de Barcelone, où se tient le Mobile World Congress, son insatiable ambition de se hisser au-delà de sa troisième place sur le podium mondial, toujours dominé par l’américain Apple, talonné par le sud-coréen Samsung.

Même s’il n’a pas pu profiter pleinement des déboires de son concurrent sud-coréen — en arrachant la seconde place sur laquelle il lorgnait depuis le début de son ascension —, Huawei prend clairement les devants en termes de ventes en 2016, et espère creuser son avance en 2017, pour consolider ses parts de marché globales qui se situent autour de 9%, contre 14% pour Samsung et plus de 20% pour Apple.

En 2016, les ventes de Huawei ont connu une hausse de près de 27% — dominées par le P9 qui a conquis pas moins de 12 millions de consommateurs dans le monde — alors que ses deux concurrents ont vu leurs ventes décliner en 2016. Lundi, en Catalogne, le chinois a créé l’attraction tout près de la place d’Espagne, à Barcelone.

Son chapiteau blanc siglé de rouge a suscité la curiosité des Espagnols et des touristes nombreux, qui s’y sont arrêtés, intrigués par l’effervescence qui y régnait et l’affluence de centaines de journalistes venus du monde entier, pressés de s’assurer une place parmi 2000 professionnels au moins, venus assister à l’avant-première du P10, en plus des invités de la marque. Un coup médiatique indéniable qui propulse déjà le P10 parmi les produits les plus attendus par les connaisseurs et les profanes, en 2017.

La photo, l’atout Huawei

Le smartphone, décliné en deux versions et en plusieurs teintes innovantes, allie les qualités techniques améliorées par rapport au P9, un design élégant grâce à des contours plus arrondis, mais aussi la touche de couleur inédite via la toute nouvelle collaboration avec Pantone Color Institute et, enfin, la fameuse double caméra qui lui confère une qualité de photo incomparable par rapport à ses concurrents, grâce à la consécration de son partenariat avec l’allemand Leica. La comparaison dans le domaine de la photo, par rapport à ses concurrents, avantage sans l’ombre d’un doute, Huawei.

D’ailleurs égal à lui-même, le directeur général de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, ne se prive pas d’abuser des comparaisons qui tournent à l’avantage de sa marque, lors de son show hollywoodien. Alignant sur l’écran géant, une série de clichés mettant clairement le dernier né de Huawei en pole position par rapport à l’IPhone, Richard Yu insiste sur la clarté des contours des photos prises via le P10, l’éclairage, le contraste…

Huawei P10 a, en effet, les moyens de distancer ses concurrents puisqu’il est doté de la deuxième génération d’appareil-photo Leica, dont un double objectif à l’arrière et un appareil-photo frontal. Portraits et selfies sont d’une qualité remarquable. Et puisque la photo est son point fort, Huawei ne se refuse pas le luxe d’ajouter aux qualités techniques de son appareil, une technologie 3D de détection faciale pour des contours de visages irréprochables.

Les amateurs de selfies seront conquis par une fonction qui permet de basculer automatiquement d’un plan serré sur un visage, vers un cadre plus large incluant plusieurs personnes. Pour la vidéo une collaboration avec le constructeur américain de caméras GoPro donne au smartphone un atout de plus pour séduire les utilisateurs férus d’images.

D’autres détails font du Huawei P10 un véritable bijou technologique, comme l’a démontré avec toujours beaucoup d’humour Richard Yu, avec un accent anglais particulier qui ne manque jamais d’amuser les journalistes dont l’attention reste ainsi captée tout au long du show. Le directeur de la branche consommateurs grand public a une nouvelle fois mis de belle manière, la marque chinoise sous les projecteurs, jouant des effets de couleur des images époustouflantes et de la musique.

Avec 100 millions d’unités vendues en 2015 et une progression attendue de plus de 27% en 2016, le chinois a de quoi pavoiser. Pour les principales caractéristiques du nouveau smartphone qui sera disponible dans un premier temps dans les tons Graphite Black, Mystic Silver, Prestige Gold, et Dazzling Blue, on notera une smart touch pour la reconnaissance digitale, une batterie de 3200 mAh, une charge rapide et une autonomie jusqu’à 359 heures en 3G, 408 heures en 4G et un temps d’appel allant jusqu’à 23 heures (3G).

Pour le processeur, Huawei a choisi HiSilicon Kirin 960 Octo-Core, alors que le système d’exploitation est sous Android™ 7 (Nougat), EMUI 5.1, la mémoire interne est de 4 Go, 64 Go et la mémoire externe passe par une carte micro SD™ jusqu’à 256 Go. Il est à savoir que Huawei a aussi lancé simultanément au P10 une smart Watch, une montre connectée qui n’a rien d’un gadget puisque la Watch 2 est dotée d’une nano carte Sim et de la Wifi ce qui la rend totalement indépendante du téléphone et permet une utilisation optimale en toutes circonstances.