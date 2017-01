Pétrole de schiste

Hausse fulgurante des forages aux Etats-Unis

Réagissez

Au total, 250 puits ont été rouverts au cours des 35...

Au total, 250 puits ont été rouverts au cours des 35 dernières semaines

La hausse des puits de pétrole en activité aux Etats-Unis se poursuit et rien ne semble freiner les producteurs américains, qui continuent de profiter de la remontée des prix entamée fin 2016 après que les membres de l’Opep et leurs parte-naires non Opep se soient engagés à limiter leur production.

Vendredi dernier, le repli des prix du pétrole a été alimenté par les chiffres hebdomadaires du groupe parapétrolier Baker Hughes sur le nombre de puits en exploitation aux Etats-Unis, en hausse, pour la douzième fois en 13 semaines, de 15 forages à 566, son plus haut depuis novembre 2015, la remontée des prix ayant incité les compagnies à remettre en exploitation des installations mises à l’arrêt. Au total, selon Baker Hughes, 250 puits ont été rouverts au cours des 35 dernières semaines, alors que le nombre de puits en activité était tombé en mai à son plus bas niveau en six ans. «Le décompte d’aujour-d’hui (vendredi, ndlr) sur les puits confirme une nouvelle fois la tendance aux Etats-Unis», autrement dit une reprise de l’activité des producteurs, a souligné John Kilduffn, analyste de Again Capital, cité par l’agence AFP. Auparavant, le département de l’Energie avait publié des chiffres plutôt défavorables sur l’offre américaine, qui témoignaient d’une nette hausse des stocks de brut. L’Administration de l’information sur l’énergie indiquait, mercredi, que les stocks de pétrole avaient progressé de 2,9 millions de barils la semaine dernière à 488,3 millions de barils, signe d’une production américaine en pleine forme. Par ailleurs, les investisseurs restaient attentifs à l’annonce faite par le président des Etats-Unis, Donald Trump, qui envi-sage de financer la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique en imposant une taxe de 20% sur tous les produits venus de ce pays. «Les incertitudes des investisseurs ont été renforcées par l’effet que pourrait avoir une taxation de 20% sur les importations mexicaines, une idée évoquée jeudi par l’administration de Donald Trump», ont évoqué les analystes de JBC Energy. Cette mesure forcerait le pays à trouver d’autres marchés pour vendre son pétrole, ce qui pourrait peser sur les prix mondiaux. Mais, d’un point de vue américain, «on peut penser que cela favorisera les cours du WTI par rapport à d’autres références dans le monde», a analysé pour sa part Bob Yawger, de Mizuho Securities. Les cours du pétrole américain se comportaient un peu mieux vendredi que ceux de son homologue européen, le brent de la mer du Nord, en plus nette baisse. Autre éléments défavorables : les rumeurs de presse, citées par certains analystes, selon lesquelles l’Iran allait légèrement accroître ses exportations en février, même si ce membre de l’Opep est exempté d’abaisser sa production selon les termes des accords de la fin 2016.

Hocine Lamriben