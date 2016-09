Réagissez

La compagnie Alliance Assurances a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2555 millions de dinars au premier semestre de l’année 2016, soit une hausse de 2,39% par rapport au premier semestre 2015, en dépit d’une conjoncture économique des plus difficiles, a annoncé l’assureur privé dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Son résultat net s’élevait à 157,10 millions de dinars alors que son résultat brut était de 191,44 millions de dinars durant les six premiers mois de l’année en cours. «Alliance Assurances résiste et essaye de s’adapter à la conjoncture économique actuelle très difficile et un environnement des assurances pas encore assaini et continue à renforcer sa solidité financière, à développer et lancer de nouveaux produits et à diversifier son portefeuille clients», a souligné la première société privée cotée à la Bourse d’Alger.

Outre le lancement de nouveaux produits pour répondre aux besoins de tous les corps de métier, Alliance Assurances a précisé que «la cadence de règlement des sinistres ne cesse de s’améliorer grâce à la refonte totale des process depuis 24 mois et la modernisation de l’outil informatique». «Cela nous a permis d’afficher des performances exceptionnelles en matière de règlement de sinistres.

C’est ainsi qu’au premier semestre 2016, la cadence de règlement de l’exercice affiche 76,49%, plus des trois quarts de nos clients ayant déclaré des sinistres au cours de l’exercice 2016 ont été indemnisés. Une cadence de règlement globale, y compris l’antérieur qui affiche un résultat très appréciable de 106,8%. Le stock sinistre antérieur à l’exercice 2016 ne représente que 35% du stock global», lit-on dans le communiqué de l’entreprise, qui précise en outre que «le stock global toutes années confondues a été réduit à son minimum grâce à une politique de proximité de la compagnie avec les clients, à son fort engagement d’indemniser dans des délais raisonnables, d’améliorer ses process pour réduire les délais, d’innover et d’offrir à ses assurés le meilleur».

Pour la compagnie, qui revendique plus de 400 000 clients particuliers et entreprises dans 42 wilayas, la prochaine étape de développement sera «le passage à un usage plus important des nouvelles technologies pour la réduction des délais et la simplification des procédures dans le cadre de l’amélioration de la qualité de services ainsi que l’innovation des produits et services». L’assureur privé entend aussi, selon le même communiqué, «continuer l’effort d’assainissement du sinistre intercompagnies et trouver la bonne formule consensuelle pour que cette situation soit réglée définitivement et éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir».