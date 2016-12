Réagissez

Le groupe pharmaceutique entend intensifier ses investissements en Algérie au niveau de ses deux sites de production afin de rehausser ses capacités de fabrication, actuellement de 70 millions d’unités par an.

Avec d’importants projets d’extension de ses deux unités de production en Algérie, le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) se recentre de plus en plus sur le marché algérien, qu’il qualifie de «stratégique». Le groupe anglais, présent en Algérie depuis 35 ans, veut grandir davantage sur le marché, tant en volume qu’en valeur, un choix stratégique rare pour un groupe de la taille de GSK.

Rencontrée à l’occasion de l’ouverture officielle de son nouveau site administratif à Alger, Radia Chmanti Houari, directrice générale du hub Afrique du Nord du groupe GlaxoSmithKline et présidente du conseil d’administration de GSK Algérie, estime que l’engagement du laboratoire anglais en Algérie est un contrat plutôt de long terme. Le groupe pharmaceutique entend intensifier ses investissements en Algérie autour de ses deux sites de production afin de rehausser les capacités de fabrication, actuellement de 70 millions d’unités par an.

GSK Algérie est la deuxième plus importante filiale du groupe dans la région MENA (Moyen-Orient-Afrique du Nord) et la quatrième compagnie pharmaceutique étrangère de droit algérien, détenant 5,4% de parts de marché. GSK s’estime parmi les laboratoires ayant consenti le plus d’investissements industriels directs localement.

Outre ses deux sites de fabrication de médicaments antibiotiques et non antibiotiques, d’une capacité respective de 28 millions et 41 millions d’unités annuellement, le laboratoire dispose également d’un centre de distribution national. La filiale algérienne de GSK est titulaire de 33 autorisations de mise sur le marché, dont 15 pour des médicaments fabriqués localement, soit 50% du portefeuille.

Pour les responsables du groupe en Algérie, «il y a encore de très belles opportunités d’investissement», notamment sur les terrains de l’antibiothérapie, de l’allergie et des maladies respiratoires où GSK Algérie est leader. A horizon 2020 et en application de son plan de développement de produits essentiels fabriqués localement, GSK a inscrit la fabrication locale de huit nouveaux médicaments couvrant la dermatologie, l’antibiothérapie et l’allergologie.

Par ailleurs, l’enregistrement de médicaments innovants est un axe prioritaire de GSK en Algérie, selon ses responsables, rencontrés à Alger lors de la cérémonie dédiée à l’inauguration du nouveau site administratif du laboratoire. Le portefeuille de produits futurs renforcera la prise en charge de l’asthme et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et apportera une avancée thérapeutique dans le traitement contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Sur le plan de l’innovation, la filiale algérienne du géant pharmaceutique mondial met à profit le capital expérience du groupe, riche, faut-il le souligner, de 11 000 chercheurs dans le monde, 15 entités leaders dans la biotechnologie pour la recherche en immuno-oncologie, 5 prix Nobel distingués au cours des 70 dernières années et 16 prix Galien dans 9 domaines thérapeutiques.