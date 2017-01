Grupo Puma Algérie : Une seconde usine à El Khroub

Réagissez

La société Grupo Puma Algérie, filiale du Groupe des sociétés Hasnaoui (GSH), a inauguré, début janvier, sa deuxième usine de production de mortiers blancs prêts à l’emploi dans la localité d’El Khroub, à Constantine.

Spécialisé dans la production de mortiers blancs et colorés prêts à l’emploi, l’usine a pour avantage de «switcher» les produits importés auparavant d’Espagne avec une qualité identique et à moindre coût. Implantée dans la localité de Ben Badis, daïra d’El Khroub, elle dispose d’une capacité de production de 240 000 tonnes/an. Presque entièrement automatisée, l’usine d’El Khroub possède des équipements de dernière génération livrés par l’espagnol Bedetec, précise Mami Salim, directeur général de Grupo Puma Algérie.

Selon les estimations des responsables de cette société, une réduction nette de 70 à 75% des importations est prévue dès l’entrée en production de cette usine. «La concentration des activités de production des mortiers blancs à Constantine signe l’arrêt progressif des importations», fait-il remarquer. Aussi, tous les prix pratiqués jusqu’alors seront revus à la baisse avec une réduction de près de 30%. «En conséquence, les coûts de construction seront réduits. Cela devrait encourager les entreprises de réalisation d’abandonner la méthode traditionnelle d’utilisation de mortiers», estime M. Mami.

Commercialisés sous le label «Besma Djazairia», les produits de l’usine d’El Khroub sont certifiés TUV pour la partie documentaire et sont garantis par le Centre national d’études et de recherches intégrés du bâtiment (Cnerib) d’Alger. Sur le plan économique, cette nouvelle réalisation est à même de réduire substantiellement la facture d’importation en devises fortes. Elle marque également le début d’une nouvelle aventure à l’international pour le Groupe des sociétés Hasnaoui. «Selon nos prévisions, nos produits seront disponibles sur les marchés tunisien et libyen à partir de l’année 2017», nous confie M. Mami.

Pour le directeur de Grupo Puma Algérie, les capacités d’exportation de la société devraient croître avec la mise en production d’une troisième usine à Bouira au cours de l’année 2018, d’une unité de production de mortier-joint (20 000 tonnes/an) et d’une autre pour la production de béton imprimé et de résines d’ici la fin 2017. «Ici, en Algérie, le produit en lui-même gagnerait à être vulgarisé à grande échelle pour une meilleure exécution et une réduction des coûts de réalisation. Certains opérateurs travaillent encore avec la méthode classique, générant d’énormes surcoûts», note M. Mami.