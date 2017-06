Réagissez

Le groupe privé Cevital prévoit de recruter 30 000 collaborateurs d’ici 2025, dont plus de 7000 dès l’année en cours, indique un communiqué de l’entreprise parvenu hier à notre rédaction. Premier groupe industriel privé algérien d’envergure internationale et premier employeur dans le secteur privé national, Cevital annonce dans la même optique l’inauguration prochainement de son nouveau site industriel Brandt à Sétif, d’un laminoir à Oran, ainsi qu’une usine de trituration de graines oléagineuses.

Affichant déjà un taux de croissance à deux chiffres, le groupe dirigé par l’homme d’affaires Issad Rebrab entreprend ainsi de poursuivre son développement et de diversifier ses investissements, en se fixant comme objectif premier de doubler son chiffre d’affaires à l’exportation à l’horizon 2020.

Dans cette perspective, annonce le même communiqué, une campagne de communication vient d’être lancée afin de mettre en avant la contribution du groupe «au rayonnement de l’industrie algérienne, à la richesse du pays et à la création d’emplois». Cette campagne, est-il indiqué, sera déployée de juin à septembre prochain aussi bien à la télévision, la radio et la presse écrite que sur le numérique et en affichage dans l’ensemble du pays. Elle aura pour objectif, selon ses initiateurs, d’illustrer la contribution du groupe Cevital à la diversification de l’économie du pays, le développement des exportations et la création d’emplois.