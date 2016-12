Gouvernement-FCE : l’isolationnisme économique algérien s’est acheté un Tchernobyl à Club des Pins

Réagissez

Le rendez-vous africain d’Alger de la semaine dernière a tout dit en une seule session, la session inaugurale.

Elle a révélé trois constats. L’Algérie de l’entrepreneuriat a bien compris qu’il fallait se lier à l’Afrique. L’Algérie officielle n’est pas prête à laisser les entreprises redessiner le lien au continent. Les élites africaines de l’investissement et du business se désolent de l’isolationnisme algérien. D’abord l’entrepreneuriat. Le forum des chefs d’entreprise a fait les choses en grand. Dans l’esprit Panaf. C’est le style algérien. Rester le dernier, puis tout exploser de sa «générosité» pour se faire pardonner.

Près de 850 millions de dinars pour amener autant d’acteurs économiques africains à Alger. Il s’est beaucoup fait aider par le ministère des Affaires étrangères et par le Premier ministère. Mais le constat est ailleurs. Les chefs d’entreprise algériens se tournent sérieusement vers l’Afrique. Pour y exporter, y investir, y chercher des partenaires pour les deux. Le problème est le suivant : le FCE a tenté d’entraîner dans son, tardif mais bienvenu, virage africain un partenaire politique, le bouteflékisme et son appareil d’Etat, qu’il croit pouvoir utiliser opportunément pour la logistique et rudoyer, en même temps, sur le plan symbolique. Choc culturel. Erreur létale. D’où survient le deuxième constat.

Le politique dans l’Algérie officielle n’est pas prêt pour ce virage. Le geste abasourdissant de Abdelmalek Sellal, quittant la salle en réaction à un impair protocolaire, ne dit rien d’autre que cela. Le débat de savoir s’il l’a fait sur sa propre décision ou sur une injonction-recommandation du président Bouteflika ne change rien au fonds. L’Etat algérien n’est pas prêt à l’ouverture au monde. Car l’ouverture économique dans le capitalisme du 21e siècle a pour champion les entreprises. Et plus les conventions de coopération entre gouvernements. Sinon Taïwan ne serait pas le géant économique qu’il est.

Le geste du gouvernement algérien dès le premier jour a envoyé un dévastateur message de dédain à la communauté des affaires africaines présente. Il dit que les affaires trivialement domestiques (qui est plus important le gouvernement ou le FCE ?), sont d’un intérêt supérieur au projet de construire des ponts d’opportunités d’intégration avec l’Afrique. Le troisième constat s’enchaîne naturellement. La session inaugurale a exprimé combien les acteurs économiques africains avaient une demande d’Algérie. Et donc combien cette demande, sur les entre-faits du jour, risquait d’attendre.

Encore. «Pourquoi l’Algérie n’a-t-elle pas créé un fonds souverain ?» Pourquoi ne prend-t-elle pas des parts, comme le Qatar ou l’Afrique du Sud, dans Ecobank, pour être tout de suite présente dans plusieurs pays africains ?» «Pourquoi les exportateurs algériens sont encore bloqués par les restrictions de la Banque d’Algérie ?». Les interpellations du panel de haut niveau de la session qui a suivi le départ de Sellal et de ses ministres s’adressaient presque toutes spontanément à Sellal et ses ministres. C’est dire que sur les trois constats de la séance inaugurale, le second constat détermine le reste. Le Bouteflikisme est coincé dans l’avant chute du mur de Berlin. Ali Haddad l’a vendu aux Algériens par milliards de dinars de financement de campagnes électorales (2004, 2009,2014). S’il devait seul en pâtir, ce ne serait que justice. Les dégâts collatéraux emportent les grands desseins de l’Algérie.

Tout a donc été dit ou fait le premier jour. Le rendez-vous africain d’Alger a pourtant échappé à une tentative de suicide du pays hôte. Parce qu’il a été utile au-delà des attentes. Et malgré la pollution politique. Les Algériens ont pu constater, un peu effarés, que le standard des élites africaines mondialisées est supérieur au leur. Et sur un éventail de compétences étonnamment large : la gouvernance multilatérale, la négociation de libre-échange régional, l’ingénierie financière, la sélection des projets, les transformations digitales, la remontée technologique des filières. Il n’y a pas beaucoup de secteurs où les Algériens peuvent donner la leçon. Même si les invités du rendez-vous d’Alger perçoivent bien que le modèle d’intégration sociale algérien reste vivant.

Ce n’est pas rien. Comment en faire un atout d’exportation? «Même l’effacement de la dette des pays africains les plus pauvres, les Algériens l’ont fait sans demander de contrepartie. Sans même trop le faire savoir. Ils auraient pu la transformer en titres de capital pour prendre des parts dans les entreprises publiques de ces pays», déplore Mohamed Ould Noueigued, le président de la Banque nationale de Mauritanie, qui a signé un protocole d’accord avec un partenaire algérien ( ) pour investir en Algérie dans l’agriculture saharienne, le dragage des plans d’eau et la pêche. Reste l’invariant : le leadership énergétique algérien de ce côté-ci de l’Equateur.

Ce n’est pas un hasard finalement si Nourredine Boutarfa est le seul ministre (en dehors de Ramtane Lamamra, pour la clôture protocolaire séparée de la clôture initiale) à ne pas avoir boycotté les travaux du rendez-vous d’Alger après l’incident du premier jour. Le ministre de l’Energie y a exposé l’ambition de la transition énergétique algérienne avec dès début 2017, le lancement d’un appel d’offres pour 4 Gigawatts d’électricité solaire. Mais là aussi, le lent sommeil économique algérien sur le continent l’expose à la concurrence, y compris sur ses atouts. Le projet d’un gazoduc Nigeria-Maroc est venu challenger celui, vieux de 15 ans, du Nigal, un gazoduc Nigeria-Algérie. Bien sûr, le rêve de Mohammed VI de supplanter sur son territoire le hub de Hassi R’mel pour l’approvionnement en gaz de l’Europe du Sud va buter, en pire, sur les mêmes raisons qui ont maintenu le Nigal au stade de projet, sa faisabilité économique. La grande leçon de ces trois jours de rencontre entre acteurs de l’économie africaine est là. Les lignes de la géographie économique bougent plus vite que ne bougent les Etats. L’Afrique est plus adaptée au futur que l’Algérie. A 850 millions de dinars, ce n’est pas cher payé si la leçon est définitivement apprise.

Dans la semaine économique écrasée par le pugilat gouvernement–FCE, un brin de soleil. Le communiqué final de la réunion de l’OPEP de Vienne a consacré une mention au rôle de l’Algérie dans la construction de l’accord qui va permettre la réduction de la production de l’organisation de 1,2 million de barils par jour.

«La diplomatie énergétique algérienne existe bien», nous a confirmé Ali Aïssaoui, l’un des experts algériens les plus écoutés à l’étranger –il a été économiste en chef de Apicorp, la banque d’investissement arabe dans le pétrole, et continue d’exercer une mission de recherche auprès de Oxford Institute of Energy Studies, dont il a été membre durant plus d’une décennie.

«C’est un alignement de compétences au ministère de l’Energie qui a permis à l’Algérie de jouer un rôle incontestable dans l’obtention de cet accord». Ali Aïssaoui a cité sur RadioM le travail d’équipe du ministre Nourredine Boutarfa, du gouverneur de l’Algérie à l’OPEP, Mohamed Hamel, et du membre de la commission économique de l’OPEP, Achraf Benhassine. Réconfortant. Il faut écouter cependant Ali Aïssaoui jusqu’au bout. Il propose d’aller vers plus de transparence concernant la gestion du secteur de l’énergie. A commencer par la vérité sur l’état des réserves en hydrocarbures. Nourredine Boutarfa a publié, au creux de l’été, un état des réserves de gaz prouvées très inférieur à celui publié tous les ans par BP. Déjà entendu ? On y reviendra.