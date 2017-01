Réagissez

Favorisée par l’essor sans précédent de l’investissement public et de la demande sociale, la démographie des entreprises privées a pris son envol dès le début des années 90’ pour exploser littéralement dans le courant des années 2000 et 2010.

Les naissances de sociétés à capitaux privés atteindront de par leur nombre et l’étendue des créneaux d’activité investis des records sans précédent.

Comme il n’est pas de tradition chez le privé algérien de faire appel aux banques pour monter des affaires, le capital argent nécessaire sera en grande partie prélevé de l’épargne familiale. Cette dernière n’a, de ce fait, jamais été aussi fortement sollicitée que durant ces dix dernières années, période durant laquelle ont vu le jour pas moins de 600 000 entités économiques privées. La famille entrepreneure fonctionne ainsi comme une structure de mise en commun, non seulement de ressources matérielles, mais plus largement encore des réseaux de relations permettant des échanges précieux d’informations et d’expériences qui vont influer sur le choix du créneau d’investissement, mais aussi sur la mise en œuvre d’initiatives entrepreneuriales, comme le markéting, le design des produits et la recherche de débouchés.

A l’origine de l’entreprise privée algérienne, il y a donc, dans l’écrasante majorité des cas, le groupe familial qui a engrangé ses premières grandes recettes financières à la faveur d’opérations commerciales, de négoce ou de transactions foncières (vente ou location de terres agricoles) effectuées après l’indépendance du pays, car, avant la libération du pays, il n’existait en Algérie que quelques entreprises appartenant à des Algériens. Elles employaient à peine 2500 ouvriers alors les 10 400 sociétés appartenant aux colons faisaient travailler environ 400 000 employés si on se réfère aux chiffres avancés par Djilali Liabes dans sa thèse de doctorat d’Etat consacrée aux entreprises et entrepreneurs privés algériens

Exception faite des apports individuels de capitaux pour la constitution d’entreprises sous forme de SARL, EURL ou SPA qui a pris de l’ampleur à l’aune des réformes économiques et des opportunités offertes par les sociétés étrangères qui s’installent en Algérie, la mobilisation de capitaux pour monter une entreprise est, d’abord et avant tout, une affaire strictement familiale, rétive à tout apport étranger. On ne met en commun les recettes disponibles qu’entre membres de la famille parmi lesquels peuvent figurer des personnes issues d’alliances matrimoniales. Et quel que soit le statut juridique adopté par la société (entreprise individuelle, en nom collectif ou autres), c’est presque toujours en famille qu’on prend l’initiative de créer une entreprise, de lui fixer son objet social, en l’assurant du soutien financier de tous et de la mise à contribution du réseau d’influence de chacun des membres.

C’est pourquoi en Algérie l’entreprise privée est beaucoup plus souvent liée à l’histoire de la famille qui a pris l’initiative de la créer qu’à sa propre histoire. Le propriétaire-gérant qui représente la société vis-à-vis des tiers n’est de ce fait perçu qu’à travers la place de père, frère, sœur ou gendre qu’il occupe au sein de la famille entrepreneure. Autrefois tenues en marge de la sphère productive et du processus décisionnel, les membres de la famille de sexe féminin (épouses, belles-filles et belles-sœurs) occupent depuis ces vingt dernières années une place non négligeable dans le processus de création et de répartition patrimoniale de l’entreprise familiale en prenant, dans certains cas, la direction d’une des sociétés filiales. Il n’est, en effet, pas rare aujourd’hui que des affaires qui peuvent prendre l’aspect d’un actif immobilier, d’un moyen de production, d’un commerce ou d’une filiale spécialement créée à cet effet leur soient offertes à titre de dot, avec le souhait qu’elles les fassent fructifier pour le bien de tout le groupe familial.

Et même si le nombre de femmes à la tête d’entreprises familiales ne dépasse guère le millier aujourd’hui, leurs résultats managériaux n’ont rien à envier à ceux des hommes et la voie pour un patronat féminin plus nombreux est, nous en sommes convaincus, résolument ouverte.

Cette perception du privé familial est aussi valable pour les entreprises ayant le statut de société par actions, mais que l’on continue malgré tout à désigner du nom de la famille propriétaire. Les firmes privées Cevital, SIM, Arcofina, Bativert, Biopharm, Benamor, pour ne citer que ces entreprises emblématiques de la nouvelle économie algérienne, continuent toujours à être désignées du nom de leurs patrons, en dépit de la notoriété de leur raison sociale et, pour certaines, de leur statut de sociétés par actions qui requiert l’association de plusieurs actionnaires à leur capital social. Ceux qui les désignent ainsi ne sont, toutefois, pas dans l’erreur, car quel que soit le nombre d’associés au capital de ces entreprises, l’écrasante majorité des détenteurs de parts fait généralement partie de la même famille.

Ce comportement, qualifié par certains sociologues de «paranoïaque», peut être interprété comme un réflexe spontané de défense contre un Etat perçu comme partenaire trop puissant en faveur duquel seront tranchés tous les conflits qui viendraient à surgir et les associés étrangers à la famille qui pourraient éventuellement les abuser, car non soumis au code ancestral de loyauté auquel sont soumis les membres d’une même famille.

L’entreprise familiale a, en effet, pour caractéristiques d’appartenir à une ou plusieurs familles qui en détiennent le capital social, qui exercent directement ou indirectement le pouvoir de gestion pour en tirer le maximum de profits et garantir sa pérennité de manière à ce qu’elle puisse être transmise à leur progéniture. Le poids des sentiments dans les relations qu’entretiennent patrons et associés issus d’une même famille avec leurs entreprises est considérable. Il peut, parfois même, transcender les règles sacro-saintes de la bonne gouvernance lorsque des impératifs d’ordre familial l’exigent, comme par exemple prélever directement de l’argent des recettes de la société pour payer une dette qui n’a rien à voir avec l’activité de l’entreprise ou prendre en charge des frais de soins ou de mariage d’un membre de la famille.

L’obsession de se limiter au cercle familial poussera même ces patrons à financer l’équipement et le fonctionnement de leurs entreprises uniquement sur fonds propres. Quitte à réduire leurs ambitions de croissance, ils feront rarement appel aux crédits bancaires et encore moins à des créanciers extra familiaux.

La crainte de s’endetter auprès de bailleurs de fonds étrangers à la famille qui pourraient faire valoir d’humiliantes exigences ou auprès des banques publiques dont le pouvoir de nuisance à l’égard du privé est réputé redoutable, incite ces entrepreneurs à ne compter que sur eux-mêmes et sur certains membres de la famille pour mobiliser le capitaux nécessaires.

La croissance prodigieuse du nombre d’entreprises privées (un peu plus de un million, selon le recensement économique effectué par l’ONS en 2011) constatée tout au long de ces vingt dernières années n’a, à l’évidence, pas changé grand-chose à cette tendance à l’autofinancement, ces dernières n’ayant reçu, selon les estimations, qu’environ 15% des crédits à l’économie, en grande partie captés par les entreprises publiques. Les entreprises privées qui réalisent aujourd’hui l’essentiel de la richesse nationale (80% du PIB hors hydrocarbures) mériteraient pourtant un traitement autrement plus favorable en matière d’octroi de crédits.

Ce qui n’est, malheureusement, pas le cas pour 88,2% d’entre elles qui, selon les estimations de l’ONS, n’ont dû compter que sur leurs fonds propres.

Le capital-argent à la faveur duquel se créent les entreprises privées prend généralement sa source dans l’épargne familiale (rarement individuelle) accumulée au gré d’une trajectoire historique qui lui est propre. La vente d’un bien immobilier hérité (maison ou terrain dans l’indivision), les fruits d’une affaire exceptionnelle, la spéculation, les rentes générées par l’exercice ou la proximité du pouvoir, etc.), constituent aujourd’hui encore les sources privilégiées du capital-argent investi pour créer ou accroître la valeur des actifs des entreprises familiales. Une habitude forgée par la nécessité économique et l’histoire qui sera bien difficile à changer !