Global group : Convention d’accompagnement pour la création d’emplois

Global Group a organisé, mercredi dernier, une cérémonie de signature de convention d’accompagnement, a indiqué un communiqué parvenu à notre rédaction. Placé sous le signe «Partenariat bénéfique», l’événement s’appuie principalement sur la coordination entre la direction de l’emploi, l’université de Batna et la direction de la formation professionnelle, d’une part, et Global Group, d’autre part.

Cette convention a pour objectif d’assurer une main-d’œuvre répondant aux qualifications requises et de satisfaire les besoins en ressources humaines de plusieurs secteurs d’activité de Global Group 2017-2018, à savoir 2500 emplois provenant de différents organismes, tels que les centres de formation professionnelle et l’université, sous la présidence du wali de Batna. Cet accord nous permettra d’employer 2500 demandeurs d’emploi dans diverses disciplines proposées et planifiées par Global Group. La priorité sera accordée aux jeunes résidants des municipalités limitrophes du lieu du projet. Cette nouvelle dynamique donnera une impulsion économique à l’Etat en créant des espaces pour exploiter sur le terrain les connaissances acquises et permettre à nos jeunes de s’engager au service de l’économie du pays. C’est ce à quoi nous aspirons afin d’augmenter les capacités productives du groupe et entrer dans le marché concurrentiel et technologique à l’échelle mondiale, indique le communiqué.