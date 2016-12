Gica affiche ses ambitions pour 2017

Réagissez

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) affiche de bonnes performances en 2016 et des prévisions de croissance en hausse pour 2017.

GICA table ainsi, au seuil de la nouvelle année, sur une production de 13,2 millions de tonnes de ciment, avec l’entrée en production de la deuxième ligne de la cimenterie de Aïn El Kebira (Sétif) qui lui permet, par ailleurs, de lancer, pour la première fois en Algérie, une production de ciment pétrolier destiné à Sonatrach, mais aussi aux sociétés pétrolières étrangères activant en Algérie. Dans ce cadre, 300 tonnes de ce ciment ont été produites et testées avec succès sur un puits pétrolier au mois de novembre, selon ce qu’a indiqué le groupe, qui précise que la phase de production sera lancée à l’issue de l’obtention des certifications nécessaires, pour répondre progressivement à une demande nationale évaluée à 300 000 tonnes par an et satisfaite, actuellement, exclusivement via les importations. Le groupe, qui affiche également l’ambition d’augmenter ses capacités de production à 20 millions de tonnes à l’horizon 2019, indique dans un communiqué qu’à fin octobre 2016, sa production a progressé de 4%, par rapport à la même période de 2015, pour atteindre 10,1 millions de tonnes de ciment. Selon les estimations fournies récemment à l’APS, par le PDG du groupe, Rabah Guessoum, les 12 cimenteries de GICA devraient clôturer l’année 2016 avec une production supérieure à 12,1 millions de tonnes. Le groupe a investi 88,3 milliards de dinars pour la réalisation de nouvelles lignes de production dans les usines existantes, ainsi que dans leur maintenance et entretien.

S’agissant des projets de cimenteries de Béchar (1 million de tonnes) et d’Oum El Bouaghi (2 millions de tonnes), dont les contrats ont déjà été signés et les travaux de réalisation entamés, ils devraient être réceptionnées dès fin 2018 pour entrer en production en début 2019. Il est à savoir, par ailleurs, que GICA a lancé un nouveau projet baptisé «Charte client» et initié en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread). Le Groupe s’engage via cette charte à améliorer la qualité d’accueil et l’accessibilité dans ses services commerciaux, tout en généralisant l’utilisation d’internet pour une meilleure maîtrise de la gestion du flux clientèle. GICA s’engage également à mesurer périodiquement l’efficacité de sa démarche client à travers des enquêtes régulières et à inscrire sa stratégie commerciale dans le cadre d’une action éco-citoyenne et de développement durable.