La commune de Ghazaouet, située à 70 km du chef-lieu de la wilaya Tlemcen et qui compte 40 000 habitants, regorge de potentialités économiques, touristiques et agricoles.

Avec son port de pêche qui faisait jadis sa renommée, ses étendues côtières vierges et son arrière-pays agricole, Ghazaouet peut prétendre à devenir un vivier de ressources pour sa région et pour le pays. Participant à un atelier du programme Capdel sur la démocratie participative et le développement local, élus, agents de l’administration et citoyens ont exprimé leurs attentes quant à l’avenir qu’ils souhaitent pour leur commune. Proposition récurrente, la réhabilitation du port de pêche qui va être délocalisé vers une autre commune.

«Pourquoi nous enlever notre gagne-pain, il y a 4000 marins et auxiliaires qui vivent de ce port ici, pourquoi ne pas le développer et l’élargir afin qu’il réponde aux besoins de l’activité commerciale de pêche et de transport des voyageurs ?» interrogent les habitants de Ghazaouet. Ces derniers plaident également pour la réhabilitation du chantier naval. «A Ghazaouet, nous avons un savoir-faire en matière de réparation de bateaux, pourquoi payer des milliards en réparation à l’étranger au lieu de redonner vie à un savoir qui existe en Algérie ? A Ghazaouet, nous sommes aussi capables de construire des bateaux», disent les participants à l’atelier du Capdel en demandant la construction d’un chantier naval comme moyen de développer leur localité.

«Qu’on enlève l’usine polluante d’Alzinc en redirigeant ses employés vers l’activité portuaire qui est la base de notre gagne-pain», indiquent citoyens et élus en plaidant aussi pour la réhabilitation de la conserverie de poisson qui a disparu. «Ghazaouet détenait la première place dans la production de conserves de sardines, elle a été détrônée par Agadir au Maroc», nous dit-on. Le secteur agricole a figuré parmi les principales revendications de l’assistance. «Avant, on surnommait Ghazaouet la ‘‘Vallée des jardins’’ ; il y a un grand potentiel à développer dans la région. Ghazaouet est connue pour la culture des petits pois, on peut aussi développer la filière de la figue de barbarie et l’olivier». Pour le tourisme, les participants à l’atelier ont proposé la création d’un port de plaisance, de renforcer les infrastructures hôtelières et de lancer le cabotage comme moyen d’accéder aux plages inaccessibles par voie terrestre.

De même qu’ils demandent l’accès à la forêt Lalla Ghazouane, zone militaire infranchissable. Notons que Ghazaouet figure parmi les dix communes sélectionnées pour bénéficier du programme Capdel pour un développement local concerté. Les propositions des élus et citoyens seront consignées dans le rapport d’étude et d’analyse du Ceneap qui sera présenté en septembre prochain. Une fois que les discussions entre les acteurs locaux, les élus, les citoyens et l’administration auront abouti au choix des projets à développer, le Capdel viendra en appui pour la formation des différents acteurs en vue de la conception du Plan communal de développement (PCD) pour sa concrétisation sur le terrain. Les projets qui auront réussi au bout de quatre années seront adoptés dans d’autres localités ayant les mêmes caractéristiques que Ghazaouet. «Le projet Capdel installe la confiance entre les différents acteurs, il s’agit d’un cadre pour s’écouter, se parler et travailler ensemble», estime Mohamed Dahmani, directeur national du programme Capdel.