Les écoles de gestion hôtelière suisses Glion et Les Roches, qui comptent parmi les plus prestigieuses écoles privées de management hôtelier du monde, sont disposées à nouer des partenariats avec des écoles algériennes, a annoncé, hier à Alger, Tanit Hadj Ali, directrice régionale de recrutement de Glion et Les Roches pour les régions Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord. «Je n’ai reçu aucune proposition d’Algérie, contrairement au Maroc et à la Tunisie.

Ces deux pays sont à l’affût, car ils vivent seulement du tourisme. Mais nous n’excluons pas de tisser des partenariats avec des Algériens et nous sommes ouverts à toute préposition», a affirmé Tanit Hadj Ali en marge d’une conférence organisée à l’hôtel Sofitel, en présence de l’ambassadrice de Suisse en Algérie. Créées respectivement en 1962 et 1954, Glion et Les Roches sont des écoles privées suisses ayant des activités dans la gestion hôtelière haut de gamme et qui proposent des formations allant du premier au troisième cycles universitaires.

Accréditées au niveau universitaire par la Commission on Institutions of Higher Education de la New England Association of Schools and Colleges (NEASC) aux Etats-Unis, les deux écoles ont aussi étendu leur enseignement et leurs débouchés aux secteurs du luxe et des services au sens large, selon les explications de Tanit Hadj Ali. Glion compte deux établissements, en Suisse et au Royaume-Uni, et accueille plus de 2100 étudiants.

Les Roches compte pour sa part environ 2900 étudiants se répartissant sur des campus en Suisse, en Espagne, en Jordanie, en Chine et aux Etats-Unis. «Nous formons des leaders en management hôtelier et la demande se fait de plus en plus importante (…). La plupart des multinationales viennent recruter sur nos campus. Notre force réside dans l’industrie du service. Nos étudiants savent très bien comment traiter un client. Nous avons plus de 100 nationalités sur nos campus ce qui est aussi notre force», a relevé la représente des deux écoles, notant que 60% des diplômés travaillent dans le domaine de l’hôtellerie et le reste versent dans le monde de la finance ou les ressources humaines.

Rachetés en 2016 par la société d’investissement française Eurazeo, ces deux écoles de gestion hôtelière se classent respectivement au deuxième et au troisième rang mondial des écoles de management hôtelier, derrière celle de Lausanne, selon le classement Taylor Nelson Sofres. Intervenant lors de la conférence, l’ambassadrice suisse en Algérie, Muriel Berset Kohen a pour sa part vanté la qualité de la formation professionnelle de son pays notamment en matière d’hôtellerie.

«La Suisse a misé depuis très longtemps sur la qualité de l’accueil hôtelier et cette qualité n’est pas la fruit du hasard. La Suisse est un pays d’excellence dans les métiers de l’accueil et de l’hôtellerie», a souligné la diplomate, notant que la formation professionnelle de qualité a été promue au rang de priorité politique. «Nous avons beaucoup d’écoles hôtelières de renom. La formation prodiguée y est de très bonne qualité et donne accès à la gestion de plus haut niveau de toutes sortes d’infrastructures», a conclu Muriel Berset Kohen.