GE s’implique dans la formation

C’est dans le quartier d’affaires de Bab Ezzoaur à Alger que General Electric a ouvert hier son centre de formation, GETLA (General Electric Technical and Leadership Academy), le premier du genre en Afrique du Nord dont la réalisation a coûté 4 millions de dollars. Objectif : développer les compétences techniques des employés du groupe et de ses partenaires (Sonatrach et Sonelgaz notamment dans les secteurs de l’énergie et la santé via des formations de haut niveau.

Lesquelles incluent également des formations GE Crotonville, l’une des plus importantes universités d’entreprise au monde fondée en 1956 aux Etats-Unis, et centre mondial de formation au leadership de GE. « GETLA se positionne comme étant un centre de référence pour promouvoir les compétences locales en accompagnant davantage les talents et les professionnels dans leur développement », indique à ce sujet le communiqué de GE annonçant l’ouverture du centre.

Cette nouveauté intervient juste aprés la conclusion d’un accord entre GE et Sonelgaz pour la maintenance ( pour une durée de vingt ans ) des turbines à gaz réalisées à Batna ( complexe industriel de Ain Yagout) .

Sonelgaz et General Electric avaient créé en 2015 une nouvelle société en partenariat, dénommée GEAT (General Electric Algeria Turbines) pour la réalisation d’un méga-complexe, premier projet de production industrielle de turbines à gaz lancé en Afrique du Nord qui devrait produire à partir de cette année entre six et dix turbines à gaz par an, soit 2000 MW de capacité de production électrique par an. Cela pour dire que GE ne fait que renforcer sa présence en Algérie. C’est encore une nouvelle étape qui commence pour ce groupe digital industriel mondial dont les représentants relèvent l’importance d’une telle structure de formation.

M. Touffik Fredj, Président Directeur Général de GE pour l’Afrique du Nord Ouest a d’ailleurs déclaré : « L’ouverture de GETLA est une étape importante dans notre stratégie d’accompagnement des compétences algériennes. Nous aspirons à mettre le meilleur de notre savoir-faire et expertise au profit des principaux acteurs opérant dans les secteurs clés notamment celui de l’énergie et la santé ». En effet, l’engagement du groupe à long terme dans la formation en Algérie vise à tirer parti du réseau mondial de GE et de son savoir-faire afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses partenaires aussi bien dans le secteur public que privé. C’est aussi une manière de permettre aux employés d’être au diapason des mutations.

A souligner que depuis de nombreuses années, GE multiplie ses efforts et ses initiatives pour accompagner le développement en Algérie.

En 2013, GE Healthcare a mis à la disposition des professionnels de la santé en Algérie un Centre d’Applications Avancées à Alger. Depuis son ouverture, le centre a accueilli plus de 300 participants, et délivré plus de 280 heures de formations. GE a également créé Algesco, un centre de services dédié aux turbomachines, en partenariat avec Sonatrach et Sonelgaz. Ce dernier dispose d’un centre permettant de former jusqu’à 300 professionnels par an. Au total, depuis 2013, plus de 1600 personnes ont été formées, et plus de 600 journées de formations réalisées.

Il y a eu par ailleurs le concours IDEA (Industrie et Développement de l’Entreprenariat en Algérie) qui a récompensé financièrement 6 PME dans la secteur de production, GE Garages (atelier de prototypage comprenant des imprimantes 3D) qui s’est installé tout récemment à Sylabs, un accélérateur de talent au cœur d’Alger, l’« ExecutiveSchool », un programme d’accompagnement pour jeunes étudiants en partenariat avec l’école Polytechnique ainsi que le partenariat avec Injaz El Djazair.

Pour rappel, en quarante ans de présence en Algérie, GE a eu à enchaîner les réalisations. Au total, ce sont plus lus de 450 turbines à gaz fournies, 340 compresseurs livrés et 200 pompes distribuées à divers partenaires en plus de 1 000 km de pipelines inspectés chaque année.