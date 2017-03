Women in technology and science

GE encourage les talents féminins

Le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives, annonce le lancement de «Women In Technology and Science», une initiative ayant pour but de réduire l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes dans le domaine technique : engineering, technologie numérique, informatique, management produit et chaîne d’approvisionnement, des domaines encore largement dominés par les hommes.

Les objectifs préliminaires de l’initiative «Women in Tech» sont de doubler le nombre de futurs jeunes talents féminins, réduire les démissions, investir dans le leadership et récompenser les managers. En Algérie, le lancement de l’initiative est marqué par la création du «Women In Tech Club» en partenariat avec Sylabs, un accélérateur de talent au centre d’Alger, et qui accueille depuis 2016, dans son espace, le GE Garages, un atelier de prototypage 3D équipé par GE. Le club aura pour objectifs d’introduire les femmes aux métiers techniques, au travers de conférences et d’ateliers, mais aussi de mettre en relation les femmes qui occupent des postes techniques au sein de GE avec des jeunes étudiantes afin que celles-ci puissent partager leur expérience, notamment dans le cadre d’un programme de mentorat. Touffik Fredj, président- directeur général de GE Afrique du Nord-Ouest, a déclaré : «Chez GE, nous prônons la diversité parmi nos employés, qu’elle soit de genre ou culturelle. Une entreprise d’une telle taille doit aussi représenter le monde dans toute sa diversité.» Il ajoute : «Aujourd’hui, les femmes représentent un quart des employés de GE, 18% d’entre elles occupent des postes techniques, ce qui correspond à 14 000 femmes. Ces chiffres restent moyens, mais sont en accord avec la tendance générale. Embaucher des femmes plus talentueuses ne suffit pas. Nous devons recruter et retenir les meilleures. GE continuera d’appuyer l’éducation dans le secteur des sciences et technologies, en travaillant avec les gouvernements, les universités et les communautés, afin de favoriser la participation des jeunes femmes et offrir des opportunités pour des emplois stimulants et épanouissants pour les femmes au sein de GE.»

Kamel Benelkadi