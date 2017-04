Fiche de lecture : Le dinar raconté par Bader Eddine Nouioua

Réagissez

Bader Eddine Nouioua, ex-gouverneur de la Banque d’Algérie, revient à l’analyse non en conférencier cette fois-ci, mais en auteur, avec un ouvrage intitulé Le dinar algérien, passé et présent.

Le livre, qui entremêle analyses de la politique monétaire et financière de l’Algérie, clichés d’histoire et autres notes critiques, décrypte bien des sujets liés essentiellement à la monnaie algérienne, à sa gestion, à sa valeur, mais aussi à d’autres aspects de la politique monétaire. Bader Eddine Nouioua dédie son ouvrage à des sujets plus que jamais d’actualité, expliquant, de manière claire et pédagogique, le sens à donner à la dépréciation du dinar, à sa nature non convertible, à la face cachée de la bourse parallèle…

Pour donner de la profondeur analytique à cet ouvrage précieux, l’auteur fait appel à d’autres éléments de la conjoncture, mélangés dans un ensemble harmonieux à des ingrédients qui font la politique monétaire et financière actuelle. A tous ces questionnements taraudants, Bader Eddine Nouioua apporte des réponses pédagogiques étayées d’éléments d’analyse, permettant une meilleure compréhension des thématiques et leur poids dans le contexte économique et financier actuel. Bader Eddine Nouioua, ex-responsable de la Banque algérienne de développement, à l’époque où elle gérait le portefeuille des entreprises publiques, nous plonge dans les différentes phases qui ont marqué la vie de la monnaie nationale. En tout cas, l’auteur du Dinar algérien, passé et présent dispose de toutes les archives pour parler de la mémoire de la monnaie nationale, lui qui a été successivement gouverneur de la plus haute autorité monétaire, directeur général puis ministre délégué au Trésor. Son ouvrage est un mélange subtil de données chronologiques et d’éléments de la conjoncture. Le dinar algérien, passé et présent est à la fois un récit à teneur historique et politique, paru aux éditions Casbah.