Le PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi, a indiqué, hier à Boumerdès, que le groupe a augmenté ses capacités de production de gaz naturel et qu'il projetait d'exporter 55 milliards de mètres cubes de gaz par an.

Sonatrach vise à répondre aux besoins nationaux internes en gaz naturel qui ne cessent d'augmenter, a affirmé M. Mazouzi dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration d'un centre médico-social et d'un centre familial du groupe dans la wilaya. A cet égard, le responsable a précisé que Sonatrach avait repris sa position commerciale en termes d'exportation de gaz naturel et d'investissement dans la pétrochimie et la transformation.

A ce propos, M. Mazouzi a annoncé que les projets d'investissement lancés dernièrement par Sonatrach dans le cadre du partenariat ou d'autres qui seront lancés prochainement avec nombre de partenaires étrangers dans le domaine de la transformation et de la pétrochimie permettront de créer des emplois directs et indirects. Il n'est pas possible de déterminer le nombre global des emplois qui seront créés dans ce cadre, mais on peut dire qu'il est très important par rapport aux besoins prévus et aux programmes inscrits.