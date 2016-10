Exportation de chlore vers la Tunisie

Réagissez

Dans le cadre de l’encouragement des industriels et des exportateurs et de la mise en place de mécanismes de facilitations techniques et administratives initiés par les pouvoirs publics, une brigade des Douanes algériennes, accompagnée des autorités locales, s’est rendue, mercredi dernier, vers l’unité de produits chimiques, Sasco Ind, laquelle est située à Oumache, à 20 km au sud de Biskra, pour y effectuer toutes les procédures légales et le contrôle d’une cargaison de 80 tonnes de chlore destinée à la Tunisie. Cette première opération jetant les bases de la création d’un port sec dans cette commune a été suivie de près par Mohamed Hamidou, wali de Biskra, qui a rappelé à cette occasion que l’Algérie tente une sortie de sa dépendance aux exportations des hydrocarbures en investissant dans d’autres créneaux et secteurs d’activité industrielle.

Cette unité de production de divers produits chimiques réalisée par un privé avec un soutien financier étatique, inaugurée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en octobre 2015, affrétera d’autres convois d’acide chlorhydrique pour son client tunisien qui en a commandé 300 tonnes livrables avant novembre 2016. Profitant des formidables gisements de sel dont jouit la wilaya de Biskra, elle se lancera bientôt dans l’élaboration et l’exportation de substance extraites et dérivées de cette matière aux multiples utilisations, indique-t-on.