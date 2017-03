Réagissez

Comment qualifiez-vous le contexte dans lequel se tiendra la réunion de la tripartite de demain ?

D’abord, j’ai toujours considéré que ce genre de rencontre doit s’élargir aux syndicats indépendants et aux organisations de la société civile, représentée par les forces vives que sont les jeunes, les femmes. Cela dit, la tripartite est déjà un acquis social et un espace qui permet au patronat, à l’UGTA et au gouvernement de se retrouver et de discuter. C’est une bonne chose que cette tradition de rendez-vous puisse continuer, notamment dans un contexte de crise comme celui que nous traversons.

Justement, pensez-vous qu’il est toujours opportun de tenir encore ce genre de rencontres en temps de crise ?

Oui. Et plus que jamais. C’est une occasion où les partenaires sociaux se retrouvent pour faire le point sur le nouveau régime de croissance dont on parle et qui va être inévitablement mis en œuvre. Que les représentants des syndicats disent qu’il y a un coût qui doit être pris en charge par l’ensemble des segments de la société, que le patronat explique pourquoi les créations d’emplois ne se font pas au rythme voulu, à cause des contraintes et du climat des affaires qui demeure perturbé et que les pouvoirs publics disent quelles sont les actions concrètes qu’ils entendent mener pour pouvoir rendre plus accessibles les investisseurs à l’action d’investir.

Nous entamons un nouveau régime de l’économie nationale, alors qu’il n’y a pas eu d’évaluation pour les mesures décidées lors des précédentes tripartites…

C’est justement l’occasion de le faire, y compris pour ce qui est du nouveau régime de croissance. Le Premier ministre a annoncé, en juin 2016, une nouvelle feuille de route pour l’économie nationale. La première indication porte sur la stabilisation du cadre macro-économique qui ne représente, en fait, qu’une partie de ce nouveau régime traduite par la vision triennale de la loi de Finances 2017. Celle-ci prévoit une fiscalité pétrolière assise sur un baril de pétrole à 50 dollars, et cela a été vérifié dans les faits avec la conférence OPEP d’Alger et de Vienne.

Quant au plafonnement des dépenses publiques à 6800 milliards de dinars sur trois ans, il va falloir vérifier si cela est en train de se faire, en regardant les chiffres du déficit budgétaire de 2016 et 2017, ainsi que ceux de l’inflation pour savoir si l’on tient la route.

On nous annonce que la substitution aux importations commence à porter ses fruits sur un certain nombre de produits, mais à l’inverse, il y a toujours des problèmes et des inquiétudes qui vont être soulevés par le patronat, particulièrement en ce qui concerne le secteur du BTPH du fait que le poste qui a été le plus touché par les restreintes budgétaires est celui de l’équipement et beaucoup de projets dans ce secteur ont été arrêtés ou reportés.

Quelles seront les remarques que vous allez soulever lors de cette rencontre et les propositions que vous ferez ?

Je vais donner mon avis en tant que personnalité indépendante et je vais beaucoup plus m’intéresser à l’ampleur de la menace sur les finances de l’Etat et sur le budget. Le Fonds de régulation des recettes a pratiquement épongé l’ensemble de ses ressources et il faudrait savoir maintenant comment nous allons financer le déficit budgétaire pour 2017/ 2018. Car même avec un prix de baril de pétrole à 60/70 dollars, nous serons toujours en déficit budgétaire.

L’idée que je défends c’est que l’on puisse non pas arrêter la réalisation des infrastructures et les ressources à l’équipement, mais trouver des formules alternatives pour pouvoir financer les équipements qui restent absolument fondamentaux pour notre économie. Il faudrait, à cet effet, trouver des financements alternatifs de nature concessionnelle avec nos partenaires étrangers avec lesquels nous avons un déficit de la balance commerciale, notamment la Chine.

Il faudrait aussi penser à faire participer le secteur privé national sous la formule Partenariat public-privé (PPP). Il reste également à identifier les éléments de blocage en matière d’investissement, puisque malgré les progrès réalisés quelques blocages persistent encore.