Siège de l’OPEP à Vienne

La perspective d’une prolongation de l’accord de réduction de la production engageant l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres gros producteurs non Opep, dont la Russie, couplée à la baisse avérée des réserves des Etats-Unis, conforte le regain d’optimisme qui caractérise le marché pétrolier depuis quelques jours.

De nouvelles donnes qui maintenaient hier le prix du brent bien au-dessus des 60 dollars, voire 61 dollars, lors de la dernière journée de cotation de la semaine.

Mercredi, le brent avait atteint 61,70 dollars, à son plus haut depuis juillet 2015, tandis que le WTI (West Texas Intermediate, aussi appelé Texas Light Sweet), coté sur le New York Mercantile Exchange, la Bourse américaine spécialisée dans l’énergie, avait touché son plus haut depuis janvier à 55,22 dollars. Une ascension jamais égalée donc depuis deux ans, ce qui redonne quelques motifs d’espoir aux pays producteurs, dont l’Algérie, touchés de plein fouet par la baisse des recettes tirées de l’or noir.

Les prix du pétrole poursuivaient ainsi hier leur hausse, entamée il y a quelques jours, dans un marché galvanisé par la hausse des prix de l’Arabie saoudite, qui a à nouveau assuré vouloir renouveler l’accord de production aux côtés de la Russie. «En ce moment, il n’y a rien qui pourrait gâcher l’enthousiasme des optimistes : les réserves américaines reculent et les représentants des pays s’étant engagés à limiter leur production n’arrêtent pas de réaffirmer leur volonté d’étendre l’accord», ont commenté les analystes cités par des agences de presse. Le département américain de l’Energie (DoE) a fait état mercredi d’une baisse des réserves des Etats-Unis, signe que la demande dépasse l’offre chez le premier consommateur mondial.

Du côté de l’accord de limitation de la production, qui lie l’Organisation à d’autres producteurs, les marchés ont vu l’annonce jeudi par l’Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, d’une hausse de ses prix vers l’Asie, comme un nouveau signe du rééquilibrage du marché. Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, s’est rendu en Arabie Saoudite, et les deux figures de proue de l’accord ont réaffirmé leur dévouement au rééquilibrage des marchés. Le ministre saoudien de l’Energie, Khaled Al Faleh, a décrit le respect des objectifs de production comme «excellents», et son homologue russe a assuré que l’accord serait reconduit au-delà de mars 2018. «Les cours du pétrole avaient consolidé leur hausse dès jeudi, au lendemain de la publication hebdomadaire sur les réserves américaines, après avoir nettement reculé en cours de séance mercredi».

Alors que le DoE a fait état d’une baisse des réserves des Etats-Unis la semaine dernière, «les investisseurs ont quand même préféré encaisser leurs bénéfices. Le rapport reste encourageant pour les prix», a jugé Tamas Varga, analyste. Les exportations d’or noir sont de leur côté montées à 2,13 millions de barils par jour.

C’est le plus haut niveau depuis que ces données sont publiées, en 1991. Les marchés restaient cependant inquiets de la hausse des extractions aux Etats-Unis. «La production américaine continue de grimper. Elle a presque effacé le recul qu’elle avait enregistré après le passage des ouragans cet été, et frôle désormais son plus haut en deux ans atteint fin septembre, à 9,56 millions de barils par jour», ont commenté les analystes. Il est à rappeler que l’OPEP s’est engagée avec d’autres producteurs, dont la Russie, à restreindre sa production pour limiter l’offre d’or noir et soutenir les prix. L’accord court actuellement jusqu’en mars 2018. La prochaine réunion de l’OPEP et de ses partenaires est fixée au 30 novembre.