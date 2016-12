Entreprises exportatrices vers l’afrique

Réagissez

Amimer énergie : Un groupe qui s’africanise



Amimer Energie est un groupe algérien fondé en 1989 et spécialisé dans l’élaboration de solutions d’énergie électrique. Très actif sur le marché national, le groupe veut tout de même renforcer sa présence dans plusieurs régions du continent africain. «Nous souhaitons faire passer de 6 à 15% la part de nos revenus réalisés sur le continent (hors Algérie).

Nous fondons beaucoup d’espoirs sur l’Afrique. La croissance du monde va passer par ce continent et il faut absolument s’y positionner», assure Amar Boukheddami, PDG du groupe. Le plus important marché obtenu par le groupe concerne le projet, d’une valeur de près de 116 millions de dollars, signé en mai dernier, pour la construction, au Tchad, d’une centrale hybride-solaire d’une capacité de 30 mégawatts/an. Amimer Energie vise également des marchés en Côte d’Ivoire, au Niger et au Sénégal. «Ces pays ont des besoins considérables en matière d’énergie, et nous avons les moyens et la volonté d’y répondre», affirme M. Boukheddami. Pour sa stratégie africaine, le groupe dispose d’une structure dévolue exclusivement à l’exportation, qui multiplie études de marché et prises de contact.



Groupe Sim : L’export, un axe majeur de développement



n Née sous la forme d’une simple société à responsabilité limitée en 1990, la société SIM, spécialisée dans la semoulerie (pâtes alimentaire et couscous) dispose aujourd’hui de huit usines. Son activité d’exportation a toujours constitué un axe majeur de sa politique de développement. Déjà en 2005, le groupe a décroché le trophée de «Meilleur exportateur algérien», du fait qu’il a aussi pénétré plusieurs marchés agroalimentaires. En Afrique, le semoulier écoule ses produits en Libye, Mali, Tchad, Niger, Mauritanie, Togo, Benin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, République de Congo et au Sénégal. Le continent africain, surtout l’Afrique de l’ouest, constitue ainsi le plus important de ses clients (80% du chiffre d’affaires). Pour l’année 2017, SIM a déjà signé des contrats commerciaux avec de nouveaux clients et négocie actuellement des marchés au Sénégal, Ghana, Tchad, Mali, et en Libye.



Condor : Un objectif de 300 millions de dollars à l’export



n Le groupe privé algérien Condor, fabricant de matériels électroniques et électroménagers, a réalisé plusieurs opérations d’exportation vers des pays d’Afrique, notamment la Mauritanie et le Mali. Les produits disponibles actuellement sur le marché mauritanien sont représentés par les climatiseurs, les réfrigérateurs, les télévisions LED et les smartphones, tous de marque Condor, fabriqués en Algérie. Les exportations vers la Mauritanie et le Mali représentent une valeur de 300 000 dollars. En novembre dernier, Condor a ouvert un showroom à Nouakchott, mais ne compte pas se limiter à ces deux pays.

Il prévoit d’étendre son activité notamment vers l’Afrique subsaharienne, où 4 pays, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et la Tanzanie sont ciblés par le programme d’exportation du groupe.

Selon son PDG, Malek Benhamadi, le groupe table, au total, sur un montant de 300 millions de dollars d’exportations d’ici la fin de l’année en cours.