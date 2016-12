Réagissez

Faderco



Faderco est déjà leader dans la production de ouate de cellulose en Algérie et cet élan vers la production de matière première nationale est concrétisé depuis l’entrée en production de l’unité de ouate de cellulose (pâte à papier) dénommée Warak, inaugurée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en décembre 2015. Faderco peut aujourd’hui couvrir 80% de la demande nationale grâce à une production de 30 000 tonnes de pâte à papier par an et exporte déjà la matière première nationale vers plusieurs pays, dont 2 africains (Côte d’Ivoire, Nigeria, Grèce, France, Espagne et Irlande). Faderco pense déjà à l’avenir du commerce extérieur national et voit l’Algérie comme une valeur sûre de la production de matière première à travers l’Afrique et le monde grâce à une perspective à moyen terme de 4800 tonnes de pâte à papier destinée à l’export chaque année. Faderco tend ainsi à renforcer sa position de leader industriel en élargissant sa présence géographique et en intensifiant ses objectifs d’exportation. Faderco atteint déjà ses objectifs vis-à-vis des produits d’hygiène à base de pure ouate de cellulose en étant déjà présent dans 6 pays à travers l’Afrique (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Mali, Libye et Côte d’Ivoire). Le groupe ne s’arrête pas là et vise ainsi à atteindre le chiffre de 400 tonnes de produits finis à l’export par mois dès 2017.



SOPI-Mama



La Société des pâtes industrielles (SOPI), spécialisée dans la production de dérivés de blés (pâtes alimentaires, couscous, farines et semoule), vendus sous la marque commerciale Mama, a exporté dès 2009 en Afrique (Mali, Niger, Gambie, Burkina et Sénégal). SOPI Mama a d’ailleurs vu ses efforts d’exportateur récompensés par la remise du 1er Prix d’encouragement du trophée export 2013, une distinction remise par le World Trade Center Association Algeria pour encourager les performances des entreprises hors hydrocarbures dans leurs démarches d’exportation. Cette année, plus de 1200 tonnes de pâtes alimentaires et couscous Mama ont été exportées vers la Libye, un pays que SOPI connaît bien puisque ses premières expéditions vers ce pays remontent à 2005. Pour rappel, SOPI, à travers sa marque Mama, présente des gammes riches et variées avec plus de 25 produits (pâtes, couscous, farines et semoules) et est déposée et enregistrée dans 17 pays africains.