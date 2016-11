Entrepreneuriat : L’Algérie au 73e rang mondial

Réagissez

L’Algérie est classée au 73e rang mondial sur 137 pays en matière de promotion de l’entrepreneuriat, selon le Global Entrepreneurship Index 2017, publié hier par le Global Entrepreneurship & Development Institute (GEDI).

Avec un score de 24,7 points sur 100, l’Algérie a amélioré son classement en gagnant deux places. Dans le précédent classement établi par le Global entrepreneurship, le pays était positionné à la 75e place. Le classement Global Entrepreneurship Index se base sur 14 critères pour évaluer la qualité et l’ampleur du processus entrepreneurial des pays concernés. Il s’agit notamment de la perception de l’entrepreneuriat par la société, le niveau du risque, la qualité de l’éducation, les compétences en matière de création de startups, le niveau d’usage d’internet, le niveau de corruption, la liberté économique et la profondeur du marché des capitaux.

L’Algérie a enregistré quelques avancées en matière de la perception de l’entrepreneuriat par la société, de ressources humaines et du capital-risque. Mais les scores les plus faibles obtenus par le pays parmi les 14 piliers concernent principalement la création de startups, le processus d’innovation et la concurrence. Au niveau maghrébin, l’Algérie est largement devancée par la Tunisie (42e) ; le Maroc quant à lui occupe la 70e place mondiale. Au niveau africain, la Tunisie, le Botswana et l’Afrique du Sud figurent en tête de liste des pays du continent où il fait bon entreprendre.

Le Swaziland ferme le top 10 africain. Le classement mondial des pays les plus avancés en matière d’entrepreneuriat est dominé par les Etats-Unis suivis par la Suisse et le Canada. «Notre indice donne aux décideurs un outil pour comprendre les forces et les faiblesses entrepreneuriales de leur pays, leur permettant ainsi de mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’esprit de l’entreprise productive», a souligné le GEDI dans la note de présentation dudit classement.