Entre la vitesse des connections numériques et l’immobilité des personnes

Débats, foisonnement d’idées, échange d’expériences, tables rondes et communications sur des sujets aussi divers que variés, la dixième édition de la Semaine économique de Marseille organisée sous l’intitulé «Pour une Méditerranée connectée» a tenu toutes ses promesses.

Si au premier jour, mardi dernier, les participants ont eu droit à d’intéressantes thématiques autour de la «Transition numérique et mutation des sociétés en Méditerranée», «Le numérique au service de la coopération décentralisée», ou encore «ouvrir les frontières de la coopération économique en Méditerranée à l’ère du numérique», la journée d’hier a vu les débats porter sur la ville, l’entrepreneuriat et sur le développement du numérique et du marché du travail dans les pays méditerranéens et essentiellement ceux du sud.

Et au-delà du plaidoyer «pour une Méditerranée connectée», et de la virtualité des connections qui peuvent être faites et qui sont rendues possibles grâce à la vitesse du développement des nouvelles technologies et de l’internet, des vérités ont été dites. L’ambition qui a germé de la table ronde de Sahwa Business qui s’est déroulée à l’amphithéâtre de la Villa Méditerranée de Marseille, où se tient la manifestation de la Semaine économique de Marseille, est que les connections «interméditerranéennes» dépassent le stade de la profession de foi et du virtuel. Les connections que permettent les nouvelles technologies sont stoppées net par les réalités dues aux politiques gouvernementales, que ce soit sur la rive nord ou au sud du bassin méditerranéen. Les entraves fixées pour la libre circulation des personnes, l’instauration des visas ont été au cœur même de la problématique de la coopération et du développement des pays de la région.

Amina Ziane-Cherif, chef de projet Anima Investment Network France, le dit. «Je n’utilise pas mon passeport algérien pour voyager» lâche, durant les débats, la Franco-Algérienne. Pour elle, «une jeunesse qui ne bouge pas ne peut pas être au cœur de la promotion de l’entrepreneuriat».

Amina Ziane-Cherif, qui a insisté sur la question de la mobilité de la jeunesse méditerranéenne, n’a pas manqué aussi de souligner les autres problèmes qui empêchent l’aboutissement de projets dans les pays de la rive sud. Elle a parlé de la difficulté de l’accès aux financements, des conditions qui relèvent du cadre business global et aussi des préférences des jeunes qui vont vers les emplois publics plus sécurisants plutôt que d’aller sur le chemin risqué de l’entrepreneuriat. Sur la question de la libre circulation des personnes, c’est le modérateur du forum, d’origine britannique, qui ajoutera son grain de sel en parlant des retombées du Brexit sur la mobilité des jeunes de son pays dans l’espace européen. «C’est vraiment terrible», a concédé le modérateur exposant sa propre expérience et les incidences que peuvent provoquer les barrières de l’immobilité.

Racha Tantawy, chef du Support Business et Entrepreneuriat, TIEC Egypt, évoque pour sa part d’autres problèmes qui empêchent le développement de l’entrepreneuriat. Parlant de la région mena en général et de son pays en particulier, l’intervenante au forum «ouvrir les frontières de la coopération économique en méditerranée à l’ère du numérique» soutient qu’il y a de grands investissements, mais il n’y a pas d’innovation de qualité. Pour elle, les raisons sont multiples, entre autres celles liées au système éducatif, à l’absence de la recherche et au manque de partenariat entre les universités et les entreprises.

«On forme des ingénieurs, des diplômés, mais ce qui manque, c’est l’entrepreneuriat et l’innovation dans le cursus universitaire», explique-t-elle. Mais pas seulement. Racha Tantawy affirme également que «dans les pays du sud de la Méditerranée, il n’y a pas de culture du risque, alors que l’entrepreneuriat est la voie de sortie pour nos pays». Les résultats fournis par un centre de recherche montrent toute l’étendue des difficultés qui pénalisent les projets des jeunes entrepreneurs dans les pays de la rive sud. En effet, 90% des start-up créées finissent toujours par mourir. La coordinatrice scientifique de Sahwa, le dr Elena Sanchez-Montijano, a d’ailleurs réalisé, au profit de la Commission européenne, une enquête sur les problèmes et la situation de la jeunesse dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, (Algérie, Maroc, Egypte et Liban), portant sur «La recherche sur le terrain», qui va certainement aider les preneurs de décisions au niveau de l’Union européenne à orienter leur politique sur les jeunes âgés entre 15 et 29 ans. Elle donne, selon elle, des renseignements sur «l’éducation et l’emploi, les contextes de transitions multiples, culturelles, sociologiques, économiques et politiques».

C’est pour dire que les pays du sud de la Méditerranée intéressent au plus haut point ceux du Nord. Seulement les recherches et les enquêtes réalisées n’aident ni à changer les réalités politiques entre les deux rives, encore moins les rapports entre les pays du pourtour méditerranéen.