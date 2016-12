Réagissez

En dépit de la concurrence et d’une conjoncture économique difficile, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) boucle l’année 2016 avec des indices positifs aussi bien pour la destination Espagne que pour la ligne Algérie-France. Par rapport au bilan de 2015, les résultats de cette année sont en nette augmentation. Pour l’illustration, 182 300 voyageurs ont été transportés cette année contre 136 100 en 2015. Soit une augmentation de plus de 33% qui fait ressortir un excédent de 46 000 voyageurs. Alors que le nombre des traversées entre la France et l’Algérie a été amputé de 49 rotations. Soulignons que le coefficient de chargement a connu aussi une substantielle évolution.

Pour la même période, le coefficient de chargement, qui ne dépassait les 26% en 2015, a atteint durant l’exercice en cours les 50%. Le mouvement des automobilistes-passagers, qui dépassera cette année le taux des 75%, emprunte la même courbe. Il convient de souligner que ces paramètres ont influé positivement sur aussi bien le chiffre d’affaires que la marge bénéficiaire qui dépassera, nous dit-on, les 300 millions de dinars. L’on apprend que le volet de la rationalisation des charges a, pour la deuxième année consécutive, permis à la compagnie d’économiser plus d’un milliard de dinars. A noter que le carburant, les frais marins, les charges salariales ainsi que les traversées (-49) sont les principaux segments touchés par la réduction des dépenses. Lesquelles n’ont pas épargné certains achats (produits alimentaires) de l’étranger. Pour augmenter ses parts de marché de l’ordre de 70% pour la France et 85% pour l’Espagne, l’ENMTV, qui vient de lancer une opération de formation de son personnel chargé de l’accueil et d’hôtellerie, compte inaugurer prochainement deux nouvelles lignes, la première devant rallier Mostaganem à Marseille, la seconde Mostaganem à Barcelone. Cette nouvelle désserte va sans nul doute faire le bonheur des amoureux de la capitale des Catalans.

Pour répondre à une demande de plus en plus importante et renforcer sa flotte, l’ENMTV qui bénéficie du concours du Fonds national d’investissements (FNI) est sur le point de commander un navire d’une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules. Une importante enveloppe, estimée à plus de 220 millions d’euros va être, nous dit-on, consacrée à cette opération.