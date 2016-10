Energies renouvelables: Appel d'offres à investisseurs pour la production d'électricité

Réagissez

Un appel d'offres à investisseurs sera lancé prochainement pour la réalisation d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, qui sera conditionné par la réalisation d'investissements dans le domaine industriel, a annoncé lundi le ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa.

Cet appel d'offre mettra en compétition les investisseurs "afin d'assurer un environnement favorable au développement des énergies renouvelables et de réduire le prix du Kilowattheure à partir des énergies renouvelables", a souligné le ministre dans son allocution lors de la 7ème édition du Salon des énergies renouvelables (Era 2016) tenue à Oran.

"Pour diverses considérations telles que la baisse des coûts des équipements sur le marché international et le recours grandissant, à travers le monde, aux appels d'offres pour mettre en compétition les investisseurs et réduire le kwh produit à partir des énergies renouvelables, l'Algérie va recourir à ce mécanisme afin de protéger le consommateur en lui offrant une énergie propre et durable à un prix du KWh le plus bas possible", a assuré le ministre. Cet appel à investisseurs, a-t-il poursuivi, offrira la possibilité à ces derniers de réaliser des centrales de production d'électricité d'origine renouvelable sur des sites préalablement choisis, permettant de leur faciliter les procédures et les démarches et d'accélérer la cadence de mise en oeuvre.

Le ministre a également appelé les investisseurs nationaux et étrangers à s'intéresser davantage au marché des renouvelables et à répondre nombreux à cet appel à investisseurs. "Ce mode de réalisation nécessitera la recherche de partenariats forts, bénéfiques et équitables pour permettre le placement de l'Algérie dans une véritable transition énergétique vers un modèle de production et de consommation propre, profitable et durable", a-t-il avancé.

Le ministre a soutenu qu'en sus du mécanisme d'appel d'offres à investisseurs nationaux et étrangers pour constituer des partenariats, une part importante sera réservée aux acteurs nationaux dans le cadre d'un dispositif spécifique de mise aux enchères et les a invités à s'y préparer à y répondre.

Ces investissements seront profitables aussi bien aux consommateurs qu'aux investisseurs, a-t-il renchéri, en précisant que des mécanismes appropriés seront mis en place pour assurer l'achat et le paiement de la production d'électricité.

Dans son intervention, le ministre a rappelé que la stratégie de mise en oeuvre du Programme national de développement des énergies renouvelables est duale puisque reposant sur les deux composantes énergétique et industrielle.

"Cette stratégie duale vise à contribuer à la préservation de nos réserves fossiles non renouvelables et, plus globalement, à protéger l'environnement, à l'émergence d'une industrie nationale du renouvelable qui favorisera la transition énergétique et une économie durable", a explicité M. Bouterfa.

Ce principe dual, a-t-il fait valoir, permettra le développement à grande échelle des installations renouvelables, associé à une industrie nationale qui touchera tous les éléments de la chaîne des valeurs des renouvelables, notamment l'engineering, les équipements et la construction".