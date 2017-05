Réagissez

- Algérie : Les ressources intérieures divisées par deux entre 2012 et 2015

En dix ans, jusqu’en 2013, l’Afrique est parvenue à mobiliser toujours plus de ressources intérieures, atteignant un pic de 561,5 milliards de dollars en 2012. Depuis, une décrue s’est amorcée, à imputer à l’effondrement des cours des matières premières et notamment du pétrole. Entre 2012 et 2015, les recettes publiques ont reculé de 22,2%, une chute qui s’explique en grande partie par l’effondrement concomitant des recettes tirées des ressources naturelles (43,7%). Les pays riches en ressources ont été particulièrement touchés par cette moindre mobilisation des ressources intérieures.

C’est le cas de l’Algérie, entre 2012 et 2015, les rentrées ont été divisées par plus de la moitié en Algérie (baisse de 51,8%, à 27,9 milliards de dollars), en Angola (57,2%, à 19,9 milliards de dollars), au Gabon (55% à 12,2 millions de dollars) et au Tchad (65%, à 2,8 millions de dollars), l’étroitesse de l’assiette fiscale dans les pays riches en ressources expliquant en grande partie cette évolution.

- Envois des devises par les émigrés : 2,1 milliards de dollars transférés vers l’Algérie en 2016

Globalement, la relative stabilité des transferts des émigrés vers l’Afrique masque de fortes différences d’un pays et d’une région à l’autre. Sur le plan régional, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord en sont toujours les principales bénéficiaires (en 2016, ces deux régions ont reçu 90% des transferts destinés au continent, le Nigeria et l’Egypte représentant respectivement 71% et 63% des transferts à l’Afrique de l’Ouest et à l’Afrique du Nord. En 2016, les principaux pays bénéficiaires étaient : le Nigeria (20 milliards de dollars), l’Egypte (18,7 milliards de dollars), le Maroc (7,1 milliards de dollars), le Ghana (2,2 milliards de dollars), l’Algérie (2,1 milliards), la Tunisie (2 milliards de dollars) et le Sénégal (1,9 milliard de dollars).

- Les tensions entre l’Algérie et le Maroc perturbent l’initiative de l’UMA

Selon le rapport en question, les tensions entre l’Algérie et le Maroc autour du statut du Sahara occidental ont perturbé certaines initiatives de l’UMA. Les données d’exportation montrent que l’UMA est l’une des CER (Communautés économiques régionales) africaines les moins intégrées : en 2015, plus de 90% des exportations de la zone étaient destinées à des pays non africains et seulement 3,4% à des pays voisins de l’UMA.