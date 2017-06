Réagissez

- Diversification de l’économie : Le FMI appelle à des «reformes ambitieuses»

L’Algérie est en mesure de diversifier son économie en menant «des réformes ambitieuses» pour la rendre moins dépendante aux hydrocarbures, a indiqué, hier à Washington, le chef de la mission du FMI pour l’Algérie, Jean-François Dauphin, cité par l’agence APS. «Nous pensons effectivement qu’avec des réformes ambitieuses, on peut transformer l’économie en la rendant plus diversifiée, moins dépendante des hydrocarbures et en donnant un rôle plus important au secteur privé», a déclaré M. Dauphin dans un enregistrement partagé dans un tweet par le site du FMI, Akhbar Asunduk.

Le responsable du FMI a constaté que «la chute des prix du pétrole il y a trois ans a été très sévère et se fait toujours sentir», en relevant l’importance de «saisir ces défis pour les transformer en opportunités de refonder le modèle de croissance de l’économie algérienne comme les autorités ont l’intention de le faire». «C’est de cette façon qu’on arrivera à assurer une croissance plus pérenne et surtout plus génératrice d’emplois de manière soutenable», a-t-il ajouté.

Cela est d’autant plus important étant donné que la population algérienne est composée majoritairement de jeunes, dont «il faut préparer l’avenir», a estimé Jean-François Dauphin. Le FMI a salué, jeudi dernier, les efforts menés par l’Algérie pour s’adapter au choc pétrolier en soulignant l’importance des mesures prises en matière d’assainissement des finances publiques et d’amélioration du climat des affaires.

- Déclaration d’impôts : La DGI fixe les échéances

Les contribuables soumis à l’Impôt forfaitaire unique (IFU) ont jusqu’au 30 juin en cours pour la souscription de la déclaration prévisionnelle du chiffre d’affaires soumis à l’IFU au titre de l’année 2017, a indiqué hier le ministère des Finances dans un communiqué, cité par l’APS. Le dépôt de cette déclaration s’effectue auprès de l’inspection des impôts ou du centre de proximité des impôts du lieu d’activité, précise le ministère.

Lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, les contribuables, qui peuvent télécharger l’imprimé fiscal à partir du site web de la Direction générale des impôts (www.mfdgi.gov.dz), procèdent au paiement total de l’IFU correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel déclaré. Toutefois, ces mêmes contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’IFU en s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de cet impôt.

Pour les 50% restants, leur paiement s’effectuera, au moyen du bordereau avis de versement fractionné de l’IFU, en deux versements égaux, le premier payable du 1er au 15 septembre 2017 et le deuxième du 1er au 15 décembre 2017, précise la même source. Mais les jeunes promoteurs éligibles aux différents dispositifs d’aide à l’emploi (Ansej, CNAC et Angem) demeurent assujettis au paiement d’un minimum d’imposition correspondant à 50% du montant de celui fixé par le code des impôts directs et taxes assimilées.