- Entre 1985 et 2014 : Des feux en augmentation et des pertes conséquentes en richesses

Avec en moyenne 1900 feux chaque année détruisant 36 000 ha, soit près de 1% de la superficie boisée, l’Algérie présente un risque d’incendie relativement élevé avec un nombre de départs de feu en augmentation depuis quelques années. L’analyse des stratégies de gestion des incendies de forêt en Algérie élaborée par Sahar Ouahiba Meddour, spécialiste en incendies de forêt, au niveau des 40 wilayas de l’Algérie du Nord, fait ressortir que durant la période 1985-2014, l’Algérie a connu un grand nombre d’incendies par an.

57 348 feux, soit 1912 feux/an, qui ont parcouru une surface de 1 086 149 ha, soit 36 205 ha/an, avec une fluctuation interannuelle et périodique des pics très accentuée. Ainsi, les années avec des superficies importantes se succèdent durant la période analysée (1993,1994, 2000, 2007, 2012 et 2017), avec un temps de retour très rapproché sur les dernières périodes (5 ans), en totale analogie avec tous les pays de la rive nord du bassin méditerranéen, suite aux changements climatiques, à la multiplication des étés caniculaires.

La région nord-centre est très touchée, cela est en grande partie lié à la forte densité des populations localisées autour et à l’intérieur des massifs forestiers et à la complexité des opérations de prévention et de lutte en raison du relief très accidenté et de l’insuffisance des accès qui caractérisent ces wilayas fortement boisées.

- DGF - Protection civile : des chiffres disparates

Entre les chiffres de la Protection civile et ceux de la Direction générale des forêts (DGF), la différence est importante. Dans son dernier bilan, la DGF précise qu’entre le 1er juin et 19 juillet, il a été enregistré 821 foyers ayant parcouru une superficie totale de 6276 ha se répartissant entre 2395 ha de maquis, 2135 ha de broussailles et 1746 ha de forêts, soit une moyenne de 17 foyers par jour et une superficie de 8 ha par foyer. La Protection civile évalue pour sa part le la superficie ravagée (pour les forêts, broussailles et maquis) à 7415,5 ha, soit une différence de 1136,5 ha.

En détails, la Protection civile estime à 4501,5 ha la superficie des forêts touchées par les incendies contre 1292,5 ha pour le maquis et 1618,5 feux de broussailles. En parallèle, 1328,35 ha de blé sont partis en fumée, en plus de 188,5 ha d’orge. Pour l’arboriculture, les services de la Protection civile déplorent la perte de 89 866 arbres et 104 329 bottes de foins (voir tableau). Selon la DGF, le nombre de foyers à plus que doublé. Il est passé sur la même période de 2016 de 387 foyers à 821.