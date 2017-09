Il est leader dans la maintenance des groupes électrogènes

Elect.M dévoile sa gamme «Fusteq»

Elect.M n’est pas venu les mains vides à l’occasion sa première participation au Salon international des produits et services pour les mines et carrières (Mica 2017), qui s’est tenu les 26 et 27 septembre à la Safex, aux Pins Maritimes, à Alger.

«Nous y participons pour promouvoir deux de nos produits», a annoncé d’emblée, lors d’une conférence de presse, Ali-Haidar El Nadjar, le fondateur et directeur général d’Elect.M, qui est le représentant officiel et exclusif de plusieurs marques premium de groupes électrogènes et de systèmes de maintenance. Le premier produit que dévoile le conférencier est le master des groupes électrogènes, le «Fusteq». «Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins spécifiques, notamment en termes de résistance thermique et d’insonorisation», précise Ali-Haidar El Nadjar. Pour ce dernier, «la série Fusteq est le produit phare d’Elect.M, car il arbore une panoplie d’atouts qui lui attribuent une longueur d’avance sur ses concurrents». «Cette gamme est spécifiquement conçue pour faire face aux conditions climatiques les plus extrêmes, notamment dans les régions du Sud. Elle offre la capacité de maintenir une production d’énergie optimale allant jusqu’à 1250 KVA-sans déclassement de puissance- à une température ambiante qui atteint les 55 degrés Celsius», a-t-il expliqué. Les générateurs Fusteq sont également caractérisés par leur durabilité, et ce, quel que soit le milieu d’utilisation, grâce à la conception de leur capotage qui sépare le compartiment radiateur de l’alternateur. Le patron d’Elect.M, qui a été créé en 2005, a, en outre, dévoilé sa technologie, ‘VSI-Tech’, un service qui permet l’accès à l’entretien des générateurs même en marche. Ainsi, pour faire face à la maintenance de ses produits, Elect.M a constitué un stock important de pièces de rechange. «Le SAV et la maintenance constituent la colonne vertébrale d’Elect.M», indique le conférencier, qui estime que «nos pièces de rechange répondent le mieux aux exigences des clients, elles sont étalées sur tout le territoire national, à savoir plus de 600 contrats de maintenance toutes puissances et marques confondues». «L’entreprise assure, à cet effet, un service de haute qualité, qui repose sur un système fiable et efficace, en l’occurrence, le ‘DSEWebNet’», rassure-t-il. Cette technologie, gérée et développée par les ingénieurs d’Elect.M se distingue par sa capacité à identifier, en temps réel, les anomalies à distance», a-t-il expliqué. Le patron de cette entreprise projette d’ouvrir prochainement un point de vente à Hassi Messaoud, à l’effet, dit-il, de «se rapprocher de nos clients du Sud». Il compte également lancer de nouvelles marques.

R. Bel.