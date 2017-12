Efficacité énergétique : Oxxo mise sur le bâtiment durable

Réagissez

Dans une étude menée au profit d’Oxxo Algérie, le cabinet français TBC Conseil et Innovation a identifié un important potentiel en gain énergétique grâce à l’usage de la menuiserie performante à double vitrage.

En effet, cette étude souligne que l’utilisation des matériaux de menuiserie performante permet de réduire de -10 à -12% la consommation de chauffage, en fonction des zones géographiques. Les besoins en climatisation pourraient être également réduits de -3 à -4%. Un gain à ne pas négliger dans un pays confronté à des problèmes en vue en matière de transition énergétique et écologique. TBC Conseil et Innovation a également identifié un important gain sur la consommation d’éclairage (-4 à -5% selon les zones géographiques). L’usage de la menuiserie performante à double vitrage dans les projets de logements permet également un gain de 1°C en hiver et une réduction de la température de -1,2°C en été. Des économies importantes que le cabinet TBC Conseil et Innovation encourage à ne pas négliger dans la concrétisation des objectifs 2030 d’efficacité énergétique, fixés en 2015 par le ministère de l’Energie.

L’étude en question, menée dans trois régions pilotes (Alger, Sétif et Ouargla) auprès de près de 500 consommateurs d’énergie en résidence collective (bâtiment) et/ou individuelle, tombe à point. Le débat sur l’efficacité énergétique est relancé de plus belle à l’heure où la consommation évolue à vive allure, la production d’hydrocarbures faiblit peu à peu et la quête d’alternatives aux énergies fossiles devient une nécessité absolue. Le dernier texte publié par le ministère de l’Energie en 2015 sur l’objectif 2030 en matière d’efficacité énergétique table sur un gain cumulé d’énergie de 7,6 Mtep, dans le cadre de l’isolation thermique des bâtiments. Pour parvenir à une telle économie, l’une des solutions suggérées était de réduire la consommation énergétique des bâtiments ainsi que la déperdition d’énergie. L’étude réalisée par TBC Conseil et Innovation, présentée jeudi soir à Alger, lors d’une journée OxxoTech, lève le voile sur un impact remarquable des menuiseries performantes à double vitrage sur les volumes d’énergie consommés par les bâtiments.

Ces menuiseries permettent une économie annuelle de 43 Ktep pour les logements collectifs et de 9 Ktep pour les logements individuels, soit un gain total de 0,670 Mtep à l’horizon 2030, correspondant à près de 9% des objectifs de gains fixés par l’Etat. Pour ainsi dire, une bonne isolation thermique des bâtiments est l’un des principaux leviers d’efficience énergétique. Producteur et fournisseur de solutions techniques, de produits et de conseils en matière d’isolation thermique et acoustique, Oxxo, qui a fait son entrée sur le marché algérien du bâtiment en février 2016, se hisse déjà au rang d’acteur incontournable. Cette marque française, qui existe déjà depuis 1923, rachetée par le groupe Cevital pour 200 millions de dollars, mise sur une approche à la fois économique et écologique pour contribuer à l’amélioration des scores en matière d’efficacité énergétique.

Pour être au plus près de ses clients, Oxxo s’engage à densifier davantage son réseau avec, comme objectif, l’ouverture de 72 espaces conseil en 2018. Oxxo Baies compte déjà 17 espaces conseil opérationnels et un show-room à Oran, tandis que Oxxo Bâtiment ratisse le territoire à travers qutre directions régionales basées à Oran, Alger, Béjaïa et Annaba. A terme, le site Oxxo de Bordj Bou Arréridj, d’une capacité annuelle de 2,1 millions d’unités, acheminera une bonne partie de sa production à destination des marchés extérieurs. Le second site basé en France continuera quant à lui à approvisionner le marché de l’Hexagone en fenêtres et portes PVC à double et triple vitrage.