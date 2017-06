Économie mondiale : Une croissance au plus haut depuis six ans

Réagissez

Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE

Après plusieurs années de croissance faible, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) observe des signes d’amélioration dans l’activité économique mondiale.

Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales, rendu public hier, l’OCDE indique que «la modeste expansion cyclique en cours ne sera néanmoins pas suffisante pour obtenir des gains importants de niveau de vie dans les pays de l’OCDE». Selon le secrétaire général de l’organisation, Angel Gurria, «un engagement renforcé, durable et collectif en faveur d’un ensemble de mesures cohérentes favorisant l’inclusivité et la croissance de la productivité constitue une nécessité urgente».

Le raffermissement de la confiance des entreprises et des consommateurs, l’augmentation de la production industrielle et le redressement de l’emploi ainsi que des flux commerciaux sont autant de facteurs qui contribueront à une amélioration de la croissance du PIB mondial, qui se hissera de 3,0% en 2016 à 3,6% en 2018, explique l’OCDE. Pour conforter le redressement actuel, Catherine Mann, chef économiste de l’OCDE, invite dans l’introduction à ce rapport les responsables politiques à tenir compte des effets croisés de leurs efforts. «Des meilleurs choix de politique budgétaire, monétaire, structurelle et internationale améliorent non seulement la situation des citoyens du pays concerné, mais (leurs effets) se propagent au-delà des frontières, en renforçant la probabilité que le redressement conjoncturel actuel perdure», note-t-elle. Parmi les grandes économies avancées, la reprise se poursuivra aux Etats-Unis, où le taux de croissance devrait s’établir à 2,1% en 2017 et 2,4% en 2018. La zone euro verra son Produit intérieur brut (PIB) augmenter régulièrement au rythme de 1,8% en 2017 comme en 2018. Le Japon devrait enregistrer une expansion économique de 1,4% en 2017 et de 1% en 2018.

La zone OCDE dans son ensemble, qui compte 35 pays, devrait connaître une croissance de 2,1% tant en 2017 qu’en 2018, affirment les experts de l’OCDE. En Chine, la croissance devrait ralentir pour s’établir à 6,6% en 2017, puis à 6,4% en 2018, tandis qu’elle devrait au contraire s’accélérer en Inde pour atteindre 7,3% cette année et 7,7% en 2018. Au Brésil, le PIB devrait recommencer à augmenter en 2017 pour croître au rythme de 1,6% en 2018. Tout en saluant le redressement de l’économie mondiale, l’OCDE souligne, cependant, dans ses perspectives que ses prévisions de croissance restent inférieures aux niveaux observés par le passé, ainsi qu’au rythme nécessaire pour sortir pleinement du piège de la croissance faible. «Si la reprise est bienvenue, la croissance mondiale n’en reste pas moins en deçà des standards d’avant-crise et du rythme nécessaire pour s’extirper vraiment du piège de la croissance molle», poursuit l’organisation.

Elle attire également l’attention que certains facteurs pourraient se traduire par une croissance mondiale plus forte que prévu, au moment où il existe des risques sensibles de révision à la baisse des projections.