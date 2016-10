Economie : Le Forum SAP des affaires au chevet des entreprises algériennes

Réagissez

Dans le but d'aider les entreprises algériennes de toute taille à se préparer et à se mettre au point pour l'économie numérique, SAP Afrique organisera un Forum des Affaires le 2 novembre 2016 à Alger en Algérie.

Le Forum se tiendra au Sofitel Alger Hamma Garden à Alger et aura pour objectif d'assister les entreprises à découvrir de nouvelles voies pour optimiser leurs processus d'affaires, à collaborer avec les clients et les employés par le biais d'une expérience simplifiée. Avec l'effondrement des prix du pétrole au niveau mondial et une croissance lente, le déficit des transactions courantes algérien a triplé et a atteint -15.2% du PIB en 2015 alors que l'inflation a grimpé à 4.8%. Selon la Banque Mondiale, l'Algérie continue à faire face à d'importants défis tels que l'amélioration de l'environnement des affaires, la diversification de l'économie, et la création d'emplois dans le secteur privé.

Nul doute que le climat des affaires en Algérie est marqué par plusieurs challenges. Aussi, le gouvernement cherche continuellement des moyens de transformer l'économie. Cela fait de l'Algérie un pays destiné à saisir les opportunités qu'offre l'économie numérique. Etant le premier en son genre à se tenir en Algérie, le Forum ambitionne de faire découvrir le rôle de la technologie pour promouvoir les efficiences à travers des innovations telles que Cloud et les technologies analytiques. Le Forum dévoilera aussi comment les entreprises pourront bénéficier des plateformes digitales SAP avec des modèles d'affaires transformationnels pour réinventer les processus de la finance, des ressources humaines, et de la logistique.

« Au milieu des défis économiques auxquels l'Algérie doit faire face, il y a des innovations révolutionnaires qui offrent de grandes opportunités pour stimuler l'économie. L'adoption de l'innovation donnera certainement lieu à l'éclosion d'une forte économie numérique pour aider les entreprises algériennes à devenir plus compétitives. Dans le monde complexe de nos jours, la simplicité est la clé pour l'entreprise pour l'innovation, la croissance, et le succès en transformant les pratiques traditionnelles en nouveaux moyens pour fidéliser les clients,» observait Gilles Lepêtre, directeur exécutif de SAP Afrique Francophone. «L'époque de l'infrastructure coûteuse des technologies de l'information et de la technologie compliquée est révolue. Il est grand temps de retourner aux choses simples et de jouir d'expériences aisées et simples- autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bureau », a-t-il ajouté.

Réitérant son engagement vis-à-vis de l'Afrique du Nord en tant que région stratégique et innovante, le Forum SAP Afrique démontrera comment les entreprises seront capables de déclencher le pouvoir de l'innovation numérique tout en trouvant un équilibre sans rupture entre le maintien de leur infrastructure actuelle et l'innovation. La participation au Forum de plus de 100 délégués parmi lesquels des clients, des clients potentiels, ainsi que des partenaires SAP à travers diverses activités de l'entreprenariat y sera attendue.