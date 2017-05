Réagissez

Pour la cinquième fois, après une première rencontre à Paris en juin 2015, une deuxième en novembre 2015 à Marrakech, une troisième à Paris en juin 2016 et une quatrième en janvier 2017 au Caire, l’Institut Choiseul rassemble les lauréats du Choiseul 100 Africa à Alger les 14 et 15 mai.

Cet événement sera l’occasion d’échanges entre ces leaders africains et européens et les hauts dirigeants économiques algériens. Près d’une centaine de dirigeants africains parmi les plus emblématiques de leur génération et issus de quelque 35 pays seront présents à Alger pour éclairer les débats de leur point de vue.

Ce sommet de 2 jours, organisé en partenariat avec JilFCE, comprendra des rencontres entre jeunes dirigeants économiques, des partages de visions et d’expériences. Il représente ainsi l’opportunité pour ces jeunes entrepreneurs algériens issus essentiellement du Forum des chefs d’entreprise, et d’autres importants acteurs de la sphère économique algérienne, de développer et concrétiser des partenariats durables avec des entreprises européennes et africaines.

De hautes personnalités africaines et européennes issues des sphères économiques prendront également part à ce sommet. «Dans le cadre de la diversification de notre économie, résolument tournée vers l’Afrique, il est important que ce prestigieux événement, qui regroupera environ 150 jeunes entrepreneurs d’Afrique et d’Europe, soit organisé en Algérie, qui vise l’objectif de devenir une destination incontournable dans le développement du business en Afrique», souligne un communiqué de presse reçu par El Watan.

Au programme de cette rencontre économique : deux séances plénières, la première sur l’émergence de champions panafricains, et la seconde traitera de la ville africaine du XXIe siècle. Quatre tables rondes seront organisées autour de thématiques aussi variées que «Le financement de grands projets», «Les énergies renouvelables», «La digitalisation et l’innovation, l’agri-business et la distribution».

Depuis 2014, l’Institut Choiseul, publie le Choiseul 100 Africa, qui recense les leaders économiques africains de 40 ans et moins. Ce classement unique met en lumière les dirigeants économiques africains les plus performants de leur génération, qui œuvrent, chaque jour davantage, au rayonnement économique d’un continent en pleine mutation.