Vincenzo Nesci, président exécutif d’Optimum Telecom...

En inaugurant hier la campagne commerciale de la 4G, Djezzy dit investir dans une transformation digitale, managériale et commerciale.

Djezzy le dit et le répète : elle est plus que jamais prête pour gagner la bataille de la téléphonie mobile de quatrième génération. Hier, lors d’un show grandiose organisé à l’hôtel Hilton d’Alger, le pionnier de la téléphonie mobile en Algérie a affûté ses armes avec lesquelles il compte conquérir le marché de la 4G. Djezzy déploie à très grande vitesse son réseau 4G pour couvrir une vingtaine de wilayas d’ici la fin de l’année en cours.

Implanté déjà dans trois wilayas, l’opérateur se dit prêt à couvrir 20 wilayas de par le réseau et les stations installées, mais «attend le feu vert de l’Autorité de régulation». L’arrivée de la 4G ouvre la voie «au retour d’un autre Djezzy, un Djezzy gagnant», a affirmé Vincenzo Nesci, président exécutif d’Optimum Telecom Algérie (OTA), lors d’une cérémonie dédiée à la présentation des offres commerciales de Djezzy. Vincenzo Nesci a indiqué que Djezzy est désormais solidement engagé sur le marché de la 4G sur lequel il compte aller avec l’ambition de se hisser au rang de leader.

Dans son offensive commerciale sur le marché de la 4G, Djezzy arbore l’étendard de l’innovation, de la digitalisation et de la démocratisation de l’accès à internet haut débit. Sur ce terrain, Djezzy veut être leader. Pour ce faire, l’opérateur a décidé de mettre le paquet en investissant un milliard de dollars. «C’est un véritable tournant dans la vie de Djezzy», souligne Thomas Herbert Gutjahr, directeur général de Djezzy. Selon lui, son entreprise met le turbo pour pouvoir couvrir 20% de la population en 4G d’ici la fin de l’année et plus de 50% à l’horizon 2021.

En inaugurant, hier, la campagne commerciale de la 4G, Djezzy dit investir dans une transformation digitale, managériale et commerciale. «Djezzy veut tout changer», indique Thomas Herbert Gutjahr. En ligne de mire : un profil de leader du marché et un opérateur de référence sur le terrain du digital. Pour ainsi dire, Djezzy ouvre l’ère de la 4G en sérieux concurrent. L’offensive commerciale de Djezzy se matérialise à travers ses offres dévoilées hier.

Simplifiées, valables pour tous les profils, flexibles et transparentes : ce sont en somme les principales caractéristiques qui définissent les offres commerciales 4G de Djezzy, selon Thomas Herbert Gutjahr. Ces offres se déclinent en deux catégories : Liberty et Millenium avec, comme paramétrage commun, le retour de Djezzy-carte pour simplifier le rapport avec les usagers. La gamme Liberty propose plusieurs options, allant de 50 à 150 DA/jour, donnant accès à plusieurs avantages dont l’accès à internet et les communications gratuites.

Quant à la gamme Millenium, elle se décline en plusieurs offres, allant en valeur vénale de 1150 à 3450 DA permettant les unes comme les autres un accès au très haut débit et une offre «voix» gratuite sur plusieurs réseaux. C’est ce que Vincenzo Nesci appelle «une 4G au prix de la 3G, avec tous les avantages qui vont avec».

Au-delà de ces offres commerciales, qui symbolisent l’offensive de Djezzy sur le marché de la téléphonie, la 4G est aussi un investissement dans la digitalisation et une contribution à l’effort de construire une industrie et une économie numérique, a fait remarquer le président exécutif d’OTA.