Vincenzo Nesci, président exécutif de Djezzy

Le président exécutif de Djezzy a annoncé la création d’un fonds d’investissement avec des établissements financiers, dédié au développement de l’industrie des idées, des contenus et des services digitaux.

Djezzy mise gros sur l’industrie du contenu. L’opérateur annonce la mise sur pied bientôt d’un fonds d’investissement pour le développement des startups. Le président exécutif de Djezzy, Vincenzo Nesci, a levé une partie du voile sur ce que sera l’investissement de son entreprise dans l’industrie du numérique. C’est ainsi qu’il a annoncé la création bientôt d’un fonds d’investissement avec des établissements financiers, dédié au développement de l’industrie des idées, des contenus et des services digitaux. «Nous allons ainsi permettre aux créateurs de startups de se développer.

Sur la lancée de la 4G, il faut maintenant promouvoir des sociétés de contenus», a expliqué Vincenzo Nesci, lors de la cérémonie de lancement de la téléphonie mobile de quatrième génération à Alger. C’est au travers de partenariats avec ces sociétés de contenus que Djezzy entend conquérir le marché du digital et de l’industrie numérique. L’opérateur veut être le plus en avance sur ce terrain, avec comme ambition d’être leader dans les communications et services digitaux en Algérie.

Le lancement prochain d’un fonds d’investissement pour le développement des startups signe un engagement clair de l’opérateur sur le terrain du digital et de l’industrie du numérique. Cette tendance au soutien et à l’accompagnement des startups, qui remonte déjà à l’ère du lancement de la 3G, s’inscrit dans une stratégie de création d’un écosystème digital et numérique. L’opérateur entend capitaliser à la fois sur le succès des précédentes actions initiées à l’adresse des jeunes cadres spécialisés dans les solutions digitales ainsi que sur le capital expérience du groupe VimpelCom.

Au lancement de ses services et offres 4G, l’opérateur avait déjà annoncé un plan de transformation dans le numérique et le digital. La 4G lui offre une opportunité d’accélération dans le numérique. Le président exécutif de Djezzy rappelle d’ailleurs que son entreprise «a démocratisé la téléphonie mobile en Algérie il y a de cela 15 ans et contribuera fortement à la démocratisation de l’accès à internet à très haute vitesse». L’opérateur accélère aussi dans le déploiement de la 4G, couvrant désormais 16 wilayas.

En célébrant hier le lancement de sa 4G à Alger, l’entreprise de Vincenzo Nesci compte clôturer l’exercice avec 20 wilayas couvertes en réseau 4G. L’opérateur accélère aussi discrètement dans la couverture en 3G avec, au tableau, l’ambition de déployer le réseau sur l’ensemble des 48 wilayas avant la fin de l’année en cours. L’opérateur met ainsi les bouchées doubles sur l’ensemble des services et technologies, faisant comprendre son désir d’investir tous azimuts. Djezzy compte investir un milliard de dollars sur les cinq prochaines années, signe d’un retour en force sur le marché de la téléphonie mobile, qui s’offre désormais un second souffre grâce à l’introduction de la 3G et, depuis peu, de la 4G.