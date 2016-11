Réagissez

Pêche et aquaculture : De nouvelles priorités

Inscrit parmi les principaux axes qui constituent le socle du développement de la politique agricole, le plan arrêté pour la pêche et l’aquaculture se traduit, en termes opérationnels, sous forme de 4 grands types d’actions. Il s’agit du renforcement de la protection et la préservation des ressources halieutiques, la croissance de la production et le développement des filières à l’exportation, la mobilisation des compétences autour des filières et enfin l’accompagnement et l’appui aux porteurs des projets d’investissements. Ainsi, le plan Aquapêche 2020 a décliné quatre axes censés mener à la concrétisation du plan d’action du gouvernement pour la période 2015-2019.Le premier axe est lié à la promotion des filières de la pêche et de l’aquaculture orientée vers l’intégration et la durabilité et favorisant la création d’emplois, 80 000 à l’horizon 2019.Le deuxième axe de ce plan vise, quant à lui, l’amélioration de l’approvisionnement du marché domestique avec des produits diversifiés, de meilleure qualité et plus accessibles pour le consommateur.

En troisième position vient la mise en place de dispositifs d’appui et de soutien adaptés au développement des filières de la pêche et de l’aquaculture. Et ce, avant de miser sur la consolidation de la gouvernance, au renforcement de la gestion participative et à l’intégration du secteur au développement des capacités de croissance de l’économie productive nationale. Ce sont en somme les actions prévus dans un secteur qui continue à se chercher une place dans l’économie nationale en vue de contribuer à la diversification de la production. Du travail attend donc les responsables du secteur rattaché faut-il le rappeler après le dernier remaniement ministériel à l’Agriculture et au Développement rural. D’où la réorganisation du secteur qui vient de ficeler son nouvel organigramme.



Adaptés aux spécificités régionales : 100 pôles agricoles identifiés

Dans le cadre de son plan d’action misant sur les grandes exploitations et les projets intégrés, le ministère de l’Agriculture a identifié 100 pôles agricoles. Lesquels sont inscrits dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur à l’horizon 2019.Valorisant l’ensemble des éléments de la chaîne de production agricole pour un territoire donné, ces pôles, dédiés aux filières stratégiques, permettront d’orienter l’investissement agricole selon les spécificités de chaque région. Dans ce cadre, la priorité est donnée aux blés dur et tendre, légumes secs, pomme de terre, oléiculture, noyaux pépins (filières végétales) et le lait, viandes rouges et blanches pour les filières animales. Les 100 pôles répartis à travers près de 600 communes dans 43 wilayas. C’est Sétif qui regroupe le nombre le plus important de communes formant des pôles, au total 32 sur 60 communes. Parallèlement, l’ensemble des communes de Constantine appartiennent à des pôles agricoles. Au total, ces pôles participent à près de 30% de la valeur agricole globale, qui a atteint pour rappel en 2015, 2900 milliards de DA.



Economie forestière : Un plan d’action et des attentes

Longtemps ignorée et participant faiblement dans le développement économique, la forêt est en phase de réhabilitation. Ainsi, le cap est mis aujourd’hui sur la mise en place des bases de l’économie forestière. Objectif : valoriser une gamme diversifiée de ces biens et services, pour contribuer à l’économie nationale, sans pour autant porter atteinte à l’intégrité écologique des forêts. Pour concrétiser cela, plusieurs axes ont été retenus. Il est question de développer les activités de mise en valeur dans le domaine forestier national, de valoriser et d’exploiter rationnellement les produits forestiers. De même qu’il s’agit d’œuvrer pour la promotion de l’écotourisme et des activités récréatives, de développer les activités cynégétiques et de la chasse touristique. Les actions prévues misent globalement sur la promotion de la plantation rustique dans les périmètres d’autorisation d’usage pour la mise en valeur (amandiers, pistachiers, noisetiers, noyers, châtaigniers et caroubiers) en passant de 130 000m3 à 300 000 m3 de production de bois par an.

Et ce, afin de diminuer la facture d’importation de bois, d’augmenter de 50% le volume annuel d’exploitation de liège, de valoriser des fruits forestiers, notamment les pignons et les glands de chêne. Certains dispositifs réglementaires existent alors que d’autres sont en cours de finalisation pour valoriser les espaces forestiers, notamment les dispositifs concernant les autorisations d’usage par la mise en valeur et la création de forêts récréatives, le développement des activités d’écotourisme. Afin d’atteindre ces résultats, la démarche adoptée allie recherche, formation, investissement et commercialisation. Il s’agit aussi d’impliquer la population locale dans la gestion forestière, dans un objectif d’optimisation des ressources financières et de création d’activités économiques au niveau local et national.

Pourvu que ce plan d’action soit mis en marche. Car, à ce niveau, les richesses sont importantes et méritent d’être valorisés. Pourquoi ne pas soutenir la création des entreprises privées spécialisées dans la gestion des forêts, comme c’est le cas dans d’autres pays ? Et ce, d’autant que l’Algérie œuvre à atteindre une superficie forestière de 5 millions d’hectares d’ici à 2020 pour un patrimoine qui représente actuellement 11% de la superficie globale du pays.